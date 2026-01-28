2 साल की हुईं Rubina Dilaik की बेटियां, अब तीसरे बच्चे की तैयारी में हैं एक्ट्रेस! नए अंदाज में सुनाई गुड न्यूज

टीवी इंडस्ट्री के पावर कपल कहे जाने वाले Rubina Dilaik और Abhinav Shukla 2 बेटियों के पेरेंट्स हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने अब अपनी सेकंड प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है.

Rubina Dilaik Pregnancy News: टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) अपनी खूबसूरती, बेबाकी और फैशन सेंस को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन इस बार एक्ट्रेस अपनी सेंकड प्रेग्नेंसी (Rubina Dilaik Pregnancy) की खबर को लेकर सुर्खियों में छा गई हैं. रुबीना ने 28 जनवरी 2026 को अपनी सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की. इसमें उन्होंने बेहद नए और खास अंदाज में अपनी प्रेग्नेंसी न्यूज देती नजर आ रही हैं. उनका ये वीडियो (Rubina Dilaik Video) अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अनोखे अंदाज में दी गुड न्यूज

रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो मैरून साड़ी पहने नजर आ रही हैं. वीडियो की शुरुआत में एक्ट्रेस पहले तो लंबी सांस लेती हैं और फिर बेहद अनोखे अंदाज में कहती हैं, 'मैं प्रेग्नेंट हूं...' इस वीडियो के सामने आने के बाद एक्ट्रेस के फैंस अब सोच में पड़ गए हैं कि, क्या रुबीना सच में मां बनने वाली हैं या फिर ये किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है.

'भगवान के प्लान की ये ही खूबसूरती है'

वहीं इस वीडियो के बाद उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस ने लिखा है, 'अगर कुछ वैसा नहीं हुआ जिस तरीके से आप चाहते ते, तो ये उससे भी बेहतर तरीके से होगा जैसा आपने सोचा था. भगवान के प्लान की ये ही खूबसूरती है.' रुबीना दिलैके के लेटेस्ट पोस्ट के बाद अब सोशल मीडिया पर ये खबर तेजी से फैल रही है कि, वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. हालांकि, अभी तक एक्ट्रेस की तरफ इस पर कोई साफ जानकारी नहीं दी गई हैं.

शादी के 5 साल बाद जुड़वा बेटियों का किया वेलकम

आपको बता दें कि, रुबीना दिलैक ने टीवी के जाने-माने एक्टर अभिनव शुक्ला संग साल 2018 में शादी की थी. शादी के 5 साल बाद कपल के घर दो जुड़वां बेटियों ईधा और जीवा ने जन्म लिया. फिलहाल कपल की मैरिड लाइफ काफी अच्छी चल रही है और दोनों 'बिग बॉस 14' और 'पति पत्नी और पंगा' जैसे रियलिटी शोज में साथ नजर आ चुके हैं.

कहां हुई थी रुबीना और अभिनव की पहली मुलाकात?

मालूम हो कि, रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) और अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर पर गणपति पूजा के समय हुई थी, जिसके बाद दोनों दोस्त बनें और उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. कपल ने लगभग चार साल तक एक दूसरे को डेट किया और फिर साल 2018 में परिवार की रजामंदी की शादी कर ली, लेकिन इसके बाद दोनों की लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव आए.

एक समय में खबर थी कि, दोनों जल्द ही तलाक लेने वाले हैं, लेकिन 'बिग बॉस 14' में दोनों ने साथ में हिस्सा लिया और अपने बीच की अनबन खत्म कर एक बार फिर अपने रिश्ते को मौका दिया. हालांकि, रुबीना और अभिनव ने रियलिटी शो में एक बार फिर दर्शकों या घर वालों को ये एहसास नहीं होने दिया कि, दोनों के बीच अनबन है. फिलहाल दोनों अपने रिश्ते की कड़वाहट को दूरकर एक दूसरे के साथ खुशहाल जिदंगी जी रहे हैं.

