Dhurandhar की फैन हुईं Rupali Ganguly की मां, 70 साल की उम्र में 'शरारत' गाने पर किया ऐसे डांस, Ayesha Khan को भूले फैंस

Rupali Ganguly Mother Dance On Dhurandhar Song: टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली की मां ने 70 साल की उम्र में धुरंधर के गाने 'शरारत' पर शानदार डांस किया है. उनका वीडियो देख फैंस हैरान रह गए हैं और हर कोई उन्हें सुपर एनर्जेटिक बता रहे हैं.

By: Kavita  |  Published: December 24, 2025 11:15 AM IST

Rupali Ganguly Mother Dance On Dhurandhar Song: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का क्रेज देशभर में देखने के लिए मिल रहा है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है, तो फिल्म के गानों पर भी फैंस का दिल आ गया है. सोशल मीडिया पर इस फिल्म के तमाम गानों पर भर-भरकर रील्स बनाई जा रही है. बॉलीवुड के कई स्टार्स धुरंधर के टाइटल ट्रैक से लेकर रहमान डकैट की एंट्री वाला गाने तक पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अब टीवी की टॉप एक्ट्रेस रुपाली गांगुली की मां ने हर किसी को फेल कर दिया है. रुपाली गांगुली ने मां ने धुरंधर के गाने शरारत पर ऐसा डांस किया है, जिसे देख हर किसी के होश उड़ गए हैं.

धुरंधर के गाने पर रुपाली गांगुली की मां का शानदार डांस

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) में 'शरारत' गाना हमजा और यलीना की शादी के दौरान आता है, जिसमें आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा ने कमाल का डांस किया. इस गाने को विजय गांगुली ने कोरियोग्राफर किया, जो टीवी की टॉप एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के भाई भी हैं. विजय गांगुली ने अब तक 'शरारत' गाने से जुड़े कई वीडियोज शेयर किए हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने वीडियो फैंस को दिखाया है, उसे देख हर किसी के तोते उड़ गए. इस वीडियो में रुपाली गांगुली और विजय गांगुली की मां 70 साल की उम्र में शरारत गाने पर धुआंधार परफॉर्मेंस भी दे रही हैं. उनका एक-एक डांस स्टेप आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा को टक्कर देने वाला है. रुपाली गांगुली की मां ने 70 साल की उम्र पर कोरियोग्राफर बेटे विजय गांगुली के साथ ही डांस कर रही हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर स्टेप कर रही हैं. उनका जोश उन्हें भी डांस करवाने के लिए काफी है, जो शख्स डांस नहीं करते हैं. ये वीडियो फैंस को इतना पसंद आ रहा है कि उस पर लोग भर-भरकर कमेंट कर रहे हैं.

देखें वीडियो

रुपाली गांगुली ने मां के वीडियो पर किया ये कमेंट

रुपाली गांगुली की मां के इस डांस वीडियो पर फैंस खूब सारा प्यार लुटा रहे हैं. इस वीडियो पर रुपाली गांगुली ने कमेंट करते हुए लिखा, 'इस ट्रैक का ये बेस्ट रील है.' रुपाली गांगुली ने अपने दूसरे कमेंट में लिखा, 'मम्मी रॉकस्टार.' अनुपमा में बा का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस अल्पना बुच ने लिखा, 'कोई शब्द नहीं है.' इसके साथ ही उन्होंने ढेर सारे फायर के इमोजी बनाए हैं. इस पर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने भी इस पर कमेंट किया है और इस वीडियो को सबसे ज्यादा एनर्जेटिक बताया है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
