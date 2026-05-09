शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनने पर Rupali Ganguly ने दी बधाई, बोलीं- 'पहली बार बंगाल बिना डर के सांस ले रहा है'

पश्चिम बंगाल में 9 मई को पश्चिम बंगाल को नया मुख्यमंत्री मिल गया है. शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने राज्य के सीएम के तौर पर शपथ ली है. ये पहला मौका है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है. शुभेंदु अधिकारी की शपथ ग्रहण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री समेत कई राजनेता मौजूद रहे. गौरतलब है कि पुश्चिम बंगाल का चुनाव से लेकर रिजल्ट तक काफी चर्चा में रहा था. दरअसल, राज्य की पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने बेईमानी करके चुनाव जीता है. फिलहाल, शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने पर खूब बधाइयां मिल रही हैं. पॉपुलर एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने भी उन्हें शुभकानाएं दी हैं. आइए जानते हैं कि रुपाली गांगुली ने शुभेंदु अधिकारी को लेकर क्या लिखा है.
टीवी इंडस्ट्री की चर्चित अदाकारा होने के साथ ही रुपाली गांगुली बीजेपी की नेता भी हैं. वह अक्सर ममता बनर्जी सरकार की आलोचना करती नजर आती थीं. अब जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है तो वह काफी खुश नजर आ रही हैं. रुपाली गांगुली ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर राज्य के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी को बधाई धी है. रुपाली गांगुली ने लिखा है, 'शुभेंदु दादा को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई. सालों बाद पहली बार बंगाल डर से मुक्त होकर सांस ले रहा है. बांग्ला के लिए यह साहस , न्याय, विकास और गौरव का एक नया सवेरा है. पश्चिम बंगाल की जनता को हार्दिक बधाई.'
Congratulations to Suvendu Dada on becoming the Chief Minister of West Bengal.
For the first time in years, Bengal breathes without fear. A new dawn for Bangla — of courage, justice, development and pride.
Heartiest congratulations to people of West Bengal ❤️
— Rupali Ganguly (@TheRupali) May 9, 2026
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 4 मई को बीजेपी की जीत के अनाउंसमेंट के बाद रुपाली गांगुली ने पोस्ट शेयर किया था. रुपाली गांगुली ने लिखा था, 'बंगाल ने डर पर लोकतंत्र को चुना. हर चुनौती के बावजूद शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने वाले हमारे बहादुर सीआरपीएफ जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद. जय सीआरपीएफ.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
Bengal chose democracy over fear.
A big thank you to our brave CRPF personnel who ensured peaceful voting despite every challenge. Jai CRPF ??
— Rupali Ganguly (@TheRupali) May 4, 2026