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महिला आरक्षण संशोधन बिल पास ना होने से दुखी हुईं TV की 'अनुपमा', बोलीं- 'अब जवाब देने की बारी है'

Rupali Ganguly Video: टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें वह महिला आरक्षण संशोधन बिल पास ना होने पर नाराजगी जाहिर कर रही हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 19, 2026 5:15 PM IST

महिला आरक्षण संशोधन बिल पास ना होने से दुखी हुईं TV की 'अनुपमा', बोलीं- 'अब जवाब देने की बारी है'
रुपाली गांगुली ने वीडियो शेयर किया है.

देश में इन दिनों महिला आरक्षण संशोधन बिल की चर्चा हो रही है. दरअसल, ये बिल संसद में पास नहीं हो पाया. इस बिल को पास होने के लिए 352 वोट चाहिए थे लेकिन पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. जिसके चलते महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं हो पाया. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को देश के नाम संबोधन में इस बिल पास ना होने पर बात की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है. अब टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और महिला आरक्षण संशोधन बिल के पास ना होने पर नाराजगी जाहिर की है. आइए जानते हैं कि टीवी की 'अनुपमा' ने क्या कहा है.

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रुपाली गांगुली ने कहा- 'ये एक बिल नहीं हमारा हक था'

एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने कहा, 'एक देश जहां दुर्गा की पूजा होती है और नारी को शक्ति मानते हैं. हर घर में एक औरत है, जो पूरा परिवार अकेले संभालती है और उसी देश में 30 साल से महिलाओं को लेकर एक बिल पेंडिंग है. इस बिल में था कि संसद में हर तीन सीट में से एक सीट एक महिला की हो. इतने सारे वादे हुए और महिला सशक्तिकरण को लेकर भाषण दिए गए और जब एक वोट देने का समय आया तो कुछ लोगों ने बड़ी आसानी से मुंह फेर लिए. उन्हें नहीं चाहिए था कि हम महिलाएं संसद में आएं. ये सिर्फ एक बिल नहीं था. हमारा हक था और उन्होंने हमारा ये अधिकार ठुकरा दिया.'

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रुपाली गांगुली बोलीं- 'हम माफी नहीं देते जल्दी'

रुपाली गांगुली ने आगे कहा, 'मैं एक एक्ट्रेस हूं और लोग कहते हैं कि मैं ड्रामा करती हैं. लेकिन ये रियल लाइफ ड्रामा हम महिलाओं के साथ हो गया और ड्रामे में ऑडियंस भी हम ही हैं. बंगाल में इलेक्शन होने वाला है तो वहां की बात करते हैं. बंगाल के बारे में सोचकर मेरा दिल और भी भारी हो जाता है. एक महिला जो खुद बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी ने भी यही किया. जिस राज्य में सबसे ज्यादा देवी पूजा होती हैं, वहां की महिला डर के माहौल में रहती है. महिलाओं के लिए संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए और ये किसने किया, एक महिला ने. एक महिला होकर दूसरी महिला के साथ ऐसा करना कितना गलत है. मुझे एक बात पता है कि इस देश में 70 करोड़ महिलाए हैं और सभी को पता है कि उनके साथ क्या हुआ. हम महिलाएं हैं, भूलती नहीं हैं और ना ही इतनी आसानी से माफ करती हैं. हमने 30 साल इंतजार किया और आपने हमें हमारा अधिकार नहीं दिया. याद रखें अब हमारी बारी है जवाब देने की.'

रुपाली गांगुली ने वीडियो के साथ लिखी ये बात

रुपाली गांगुली ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'अनुपमा ने अपनी जिंदगी में बहुत बार सुना, तुम सिर्फ घर संभालो. और कल पार्लियामेंट में भी 70 करोड़ महिलाओं को यही सुनाया गया. हम भूलते नहीं. हम माफी नहीं देते जल्दी. और हम वोट करना भी जानते हैं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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