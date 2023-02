Rupali Ganguly Gets New Project: टीवी के धमाकेदार शो 'अनुपमा' के जरिए रुपाली गांगुली ने लाखों लोगों का दिल जीता है। वह इन दिनों खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं। अपनी जबरदस्त एक्टिंग और अंदाज के कारण रुपाली गांगुली टीवी की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस जहां जाती हैं उन्हें लोग 'अनुपमा' (Anupama) के नाम से ही पुकारते हैं। लेकिन हाल ही में रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल, एक्ट्रेस के हाथ निर्देशक साजन अग्रवाल का नया प्रोजेक्ट लगा है। उनसे जुड़ी इस खबर ने लोगों के मन में यह चिंता बैठा दी है कि कहीं वह 'अनुपमा' को अलविदा तो नहीं कहने वाली हैं। Also Read - Anupama में किनारे किये जाने पर मेकर्स से बदला लेगी राखी दवे, बीच भंवर में शो को कहेगी अलविदा!

बता दें कि साजन अग्रवाल को उनके निर्देशन के लिए खूब जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्म और वेबसीरीज का निर्देशन किया है जो इंडस्ट्री में खूब सफल भी हुए हैं। वहीं जल्द ही वह अपने एक प्रोजेक्ट में रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) संग काम करते दिखाई देंगे। रुपाली गांगुली और साजन अग्रवाल का यह प्रोजेक्ट छोटे पर्दे पर भी जल्द ही दस्तक देगा। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि रुपाली गांगुली किसी शो या वेबसीरीज में नजर आएंगी। रुपाली और साजन अग्रवाल की वायरल फोटोज से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक्ट्रेस का एक विज्ञापन है।

View this post on Instagram A post shared by Rups (@rupaliganguly)

'अनुपमा' छोड़ेंगी रुपाली गांगुली?

के बारे में खुद साजन अग्रवाल ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, "रुपाली एक अच्छी एक्ट्रेस हैं। उनके साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। मैं शूटिंग के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हां यह कह सकता हूं कि जितना सोचा था परिणाम उससे कहीं बेहतर है। मुझे यकीन है कि दर्शकों को भी यह पसंद आएगा।"

रुपाली गांगुली के नए प्रोजेक्ट की खबर ने इस बात को हवा दे दी है कि वह 'अनुपमा' में नजर आएंगी या नहीं। लेकिन बता दें कि रुपाली ने अभी तक राजन शाही के शो को छोड़ने का कोई फैसला नहीं लिया है।