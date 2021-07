Gia Manek ने गोपी बहू बनकर शुरू की Tera Mera Saath Rahe की शूटिंग, सेट पर आते ही आई अपने फैंस की याद

Saath Nibhaana Saathiya prequel: Gia Manek starts shooting for Tera Mera Saath Rahe, says feeling Blessed: स्टार प्लस से सुपहिट शो सीरियल 'साथ निभाना साथिया' (Saath Nibhaana Saathiya) में गोपी बहू का किरदार निभा चुकी टीवी अदाकारा जिया मानेक (Gia Manek) एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई हैं। कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि जिया मानेक सीरियल 'साथ निभाना साथिया' के प्रीक्वल (Saath Nibhaana Saathiya prequel) में नजर आने वाली हैं। मेकर्स ने इस शो का नाम ‘तेरा मेरा साथ रहे’ (Tera Mera Saath Rahe) रखा है। चंद रोज पहले ही मेकर्स ने सीरियल ‘तेरा मेरा साथ रहे’ का प्रोमो फैंस के साथ शेयर किया है। इस प्रोमो में गोपी बहू और कोकिला बेन की जोड़ी साथ देखने को मिली। ‘तेरा मेरा साथ रहे’ के प्रोमो सामने आते ही इस खबर पर मुहर लग गई कि शो में गोपी बहू (Gopi Bahu) का किरदार जिया मानेक ही निभाने वाली हैं। Also Read - Tera Mera Saath Rahe Promo: धमाकेदार वापसी करते ही गोपी ने धो डाला सासू मां का लैपटॉप, कोकिला बेन की अटकी सांस

शो में इस बार जिया मानेक का नाम गोपिका होने वाला है। ये खबर पक्की होते ही जिया मानेक के फैंस मिलकर जश्न मनाते नजर आए थे। बीते कुछ समय से लगातार जिया मानेक सोशल मीडिया पर छाी हुई हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि जिया मानेक ने सीरियल ‘तेरा मेरा साथ रहे’ की शूटिंग का आगाज कर दिया है। सेट पर आते ही जिया मानेक को अपने फैंस याद आ गए हैं। इस बात का खुलासा खुद जिया मानेक ने किया है।

जिया मानेक ने इंडिया फोरम से बात करते हुए बताया, 'मैं अपने फैंस को बताना चाहती हूं कि मैं जल्द ही गोपिका बनकर सबसे मिलने आने वाली हूं। मेरे फैंस लंबे समय से मेरी वापसी का इंतजार कर रहे थे। मैं खुशकिस्मत हूं जो मुझको इतना चाहने वाले फैंस मिले। जल्द ही सीरियल तेरा मेरा साथ रहे स्टार भारत पर ऑन एयर होने वाला है। मैं एक नए किरदार और एक नई कहानी के साथ वापसी करने वाली हूं। मैं आप सभी का प्यार और आशीर्वाद चाहती हूं। हमारी जल्द ही मुलाकात होगी।' Also Read - Saath Nibhana Saathiya प्रीक्वल: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर टीवी पर लौटेगी गोपी बहू-कोकिला बेन की जोड़ी, सामने आई तारीख

देखें सीरियल ‘तेरा मेरा साथ रहे’ का प्रोमो- Also Read - Saath Nibhaana Saathiya 2 को कांटे की टक्कर देगी गोपी बहू- कोकिला बेन, Tera Mera Saath Rahe ने झपटा ये टाइम स्लॉट

View this post on Instagram A post shared by Gia Manek (@gia_manek)

View this post on Instagram A post shared by Gia Manek (@gia_manek)

गौरतलब है कि सीरियल ‘तेरा मेरा साथ रहे’ में जिया मानेक के साथ साथ रूपल पटेल और मोहम्मद नाजिम भी नजर आने वाले हैं। कहानी में बदलाव के चलते सीरियल ‘तेरा मेरा साथ रहे’ की कहानी में कई नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे में आप सीरियल ‘तेरा मेरा साथ रहे’ के इस नए सफर को देखने के लिए कितने बेताब हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।