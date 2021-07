Saath Nibhana Saathiya प्रीक्वल: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर टीवी पर लौटेगी गोपी बहू-कोकिला बेन की जोड़ी, सामने आई तारीख

Saath Nibhana Saathiya Prequel: Giaa Manek And Rupal Patel's Show To Air On This Date: टीवी शो 'साथ निभाना साथिया' (Saath Nibhaana Saathiya) की गोपी बहू और कोकिला बेन जल्द ही टीवी पर वापसी करने वाली हैं। कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि जल्द ही 'साथ निभाना साथिया' का प्रीक्वल 'तेरा मेरा साथ रहे' (Tera Mera Saath Rahe) टीवी पर दस्तक देने वाला है। 'साथ निभाना साथिया' के प्रीक्वल में एक बार फिर से रूपल पटेल (Rupal Patel) और जिया मानेक (Giaa Manek ) की जोड़ी नजर आने वाली है। ये दोवों अदाकाराएं शो में कोकिलाबेन (Kokilaben) और गोपी बहू का रोल प्ले करने वाली हैं। इस खबर ने फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है। इसी बीच 'तेरा मेरा साथ रहे' (Tera Mera Saath Rahe) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीरियल 'तेरा मेरा साथ रहे' को चैनल ने ऑन एयर डेट दे दी है। Also Read - Saath Nibhana Saathiya के प्रीक्वल की जल्द ही शूटिंग शुरू करेंगी Rupal Patel, कोकिला बेन को मिली अस्पताल से छुट्टी

जी हां सही सुना आपने...। अब जल्द ही 'तेरा मेरा साथ रहे' टीवी पर ऑन एयर होगा। एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि सीरियल 'तेरा मेरा साथ रहे' 30 अगस्त के दिन छोटे पर्दे पर दस्तक देगा। बता दें इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में मेकर्स इस खास दिन पर ही 'तेरा मेरा साथ रहे' को ऑन एयर करने की योजना बना रहे हैं। Also Read - Devoleena Bhattacharjee की परफेक्ट मिडरिफ देखकर धड़का फैंस का दिल, देखें Viral Video

अब ये तो हर कोई जानता है कि गोपी बहू और कोकिला बेन कृष्ण भगवान को कितना मानती हैं। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी का दिन 'तेरा मेरा साथ रहे' के ऑन एयर होने के लिए परफेक्ट दिन होगा। अपनी पिछली रिपोर्ट में हमने आपको 'साथ निभाना साथिया' के प्रीक्वल के टाइम स्लॉट के बारे में जानकारी दी थी।

मेकर्स 'साथ निभाना साथिया' के प्रीक्वल को स्टार भारत पर रात 9 बजे ऑन एयर करना चाहते हैं। ठीक इसी समय पर सीरियल 'साथ निभाना साथिया 2' भी स्टार प्लस पर दस्तक देता है। ऐसे में 'तेरा मेरा साथ रहे' और साथ निभाना साथिया 2' के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। Also Read - Saath Nibhaana Saathiya के प्रीक्वल में फिर से अहम के साथ गोपी बहू बनकर लौटेंगीं Gia Manek, अदाकारा ने तोड़ी चुप्पी

देखें जिया मानेक की तस्वीरें-

View this post on Instagram A post shared by Gia Manek (@gia_manek)

View this post on Instagram A post shared by Gia Manek (@gia_manek)

गौरतलब है कि 'तेरा मेरा साथ रहे' में जिया मानेक, रूपल पटेल और मोहम्मद नाजिम मेन लीड में नजर आएंगे। ये सितारे बीते कुछ समय से शो की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में आप गोपी बहू और कोकिला बेन को दोबारा देखने के लिए कितने उत्साहित हैं कमेंट करके जरूर बताएं।