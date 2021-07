Saath Nibhana Saathiya के प्रीक्वल की जल्द ही शूटिंग शुरू करेंगी Rupal Patel, कोकिला बेन को मिली अस्पताल से छुट्टी

Saath Nibhana Saathiya Star Rupal Patel to get discharged from hospital, Soon Start shooting for prequel: टीवी शो 'साथ निभाना साथिया' (Saath Nibhaana Saathiya) में कोकिलाबेन (Kokilaben) यानी रूपल पटेल (Rupal Patel) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। रूपल पटेल इन दिनों बीमार चल रही हैं। तबियत बिगड़ने के बाद रूपल पटेल को अस्पलात भर्ती करवाया गया था। हालांकि परिवार ने अब तक भी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि रूपल पटेल को क्या हुआ था। रूपल पटेल की तबियत खरोब होते ही फैंस के बीच खलबली मच गई थी। इसी बीच खबर आ रही है कि रूपल पटेल को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका है। रूपल पटेल अपने घर वापस लौट चुकी हैं। Also Read - Devoleena Bhattacharjee की परफेक्ट मिडरिफ देखकर धड़का फैंस का दिल, देखें Viral Video

रूपल पटेल तेजी से रिकवर कर रही हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि रूपल पटेल जल्द ही सीरियल साथ निभाना साथिया के प्रीक्वल की शूटिंग शुरू करने वाली हैं। रूपल पटेल की खबार तबियत की वजह से पहले ही सीरियल साथ निभाना साथिया के प्रीक्वल की शूटिंग में देरी हो रही है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही रूपल पटेल सीरियल साथ निभाना साथिया 2 में नजर आई थीं।

कई साल बाद रूपल पटेल ने कोकिला बेन बनकर टीवी पर दोबारा वापसी की थी। कोकिला बेन को टीवी पर दोबारा देखकर फैंस खुशी के मारे झूम उठे थे। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान भी रूपल पटेल ने खूब लाइमलाइट बटोरी थी। कोरोना काल में रूपल पटेल का रसोड़े में कौन था डायलॉग तेजी से वायरल हुआ था। Also Read - Saath Nibhaana Saathiya के प्रीक्वल में फिर से अहम के साथ गोपी बहू बनकर लौटेंगीं Gia Manek, अदाकारा ने तोड़ी चुप्पी

देखें रूपल पटेल की तस्वीरें- Also Read - अनुराग कश्यप ही नहीं, पायल घोष का ‘साथ निभाना साथिया’ संग भी रहा है इतिहास, जानिए एक्ट्रेस का कैसा रहा अतीत?

View this post on Instagram A post shared by Rupal Patel Official (@rupalpatelofficial)

View this post on Instagram A post shared by Rupal Patel Official (@rupalpatelofficial)

रूपल पटेल का डायलॉग फेमस होने के बाद ही मेकर्स ने 'साथ निभाना साथिया 2' की नींव रखी थी। 'साथ निभाना साथिया 2' में रूपल पटेल के साथ देवोलीना भट्टाचार्जी और मोहम्मद नाजिम ने भी इस शो में अहम और गोपी बनकर वापसी की थी। अब जल्द ही रूपल पटेल फैंस को सीरियल साथ निभाना साथिया के प्रीक्वल का तोहफा देने वाली हैं। सीरियल साथ निभाना साथिया के अलावा रूपल पटेल सीरियल 'ये रिश्ते हैं प्यार के' में भी नजर आ चुकी हैं।