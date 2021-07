Salman Khan ने रखा Ranveer Singh के सिर पर हाथ, टीवी पर दिखेगा दोनों स्टार्स का कमाल

Salman Khan and Ranveer Singh join hands for The Big Picture: बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) कलर्स पर गेम शो 'द बिग पिक्चर' (The Big Picture) के होस्ट के रूप में टेलीविजन पर अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। अब सलमान खान (Salman Khan) शो के लिए बोर्ड में शामिल हो गए हैं। सलमान खान इस शो को होस्ट नहीं बल्कि प्रोड्यूस करेंगे। यह पहली बार है जब सलमान खान और रणवीर सिंह ने एक दूसरे के साथ किसी शो के लिए हाथ मिलाया है। Also Read - Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani: करण जौहर ने अनाउंस की 'अनोखी प्रेम कहानी', Ranveer Singh-Alia Bhatt की रोमंक्टिक जोड़ी आएगी नजर

एक बयान में सलमान खान ने कहा, 'कलर्स टीवी इस तरह के शो के लिए एकदम सही मंच है और मैं रणवीर सिंह को इसे जीवंत करते हुए देखने के लिए उत्साहित हूं।' कलर्स के साथ सलमान का जुड़ाव लोकप्रिय रिएलिटी शो बिग बॉस के होस्ट के रूप में शुरू हुआ। अब भाईजान कलर्स चैनल के नए क्विज शो का को-प्रोड्यूस करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शनिवार को शो का टीजर जारी किया गया जहां रणवीर अपने ही अंदाज में शो का फॉर्मेट समझाते नजर आए।

टीवी डेब्यू के बारे में बात करते हुए रणवीर सिंह ने कहा, 'एक एक्टर होने के नाते मैं खुद नई-नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए तैयार रहता हूं। भारतीय सिनेमा ने निस्संदेह मुझे सब कुछ दिया है। यह मेरे लिए एक एक्टर के रूप में अपने टैलेंटेड को लोगों के बीच दिखाने एक मंच रहा है। मुझे भारत के लोगों से अपार प्यार मिला है। अब मैं कलर्स 'द बिग पिक्चर' के जरिए अपना टीवी डेब्यू कर रहा हूं और उनके साथ बेहद अनोखे और आकर्षक तरीके से जुड़ना चाहता हूं।'

वर्कफ्रंट की बात करें, तो रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म '83' की रिलीज की लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म में शादी के बाद पहली बार उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। स्पोर्ट्स पर आधारित ये फिल्म इस रिलीज की जा सकती है। मेकर्स इस समय सही तारीख का इंतजार का रहे हैं। इसके अलावा रणवीर सिंह जल्द ही अक्षय कुमार की फिल्म 'सूर्यवंशी' में भी नजर आएंगे।