एक्टर, मॉडल और बिग बॉस 13 विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के निधन ने हर किसी को सन्न करके रख दिया है। फिर वो आम लोग हों या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, सिद्धार्थ के यूं अचानक जाने से हर कोई गमजदा है। तमाम सेलेब्स ने सिद्धार्थ की मौत पर पोस्ट कर अपनी श्रद्धांजलि दी है और साथ ही परिवार को हिम्मत दी। इनमें रश्मि देसाई, असीम रियाज, आरती सिंह समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। अब इसी लिस्ट में सलमान खान का नाम भी शामिल हो गया है। सलमान (Salman Khan) ने ट्वीट कर सिद्धार्थ शुक्ला के यूं चले जाने पर दुख जताया है।

फिल्मी दुनिया के 'दबंग' और टीवी रिएलिटी शो बिग बॉस के होस्ट सलमान खान भी सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से एकदम स्तब्ध रह गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि दी है। सलमान खान ने ट्वीट में लिखा, 'सिद्धार्थ तुम बहुत जल्दी चले गए। तुम्हारी हमेशा याद आए। परिवार को मेरी ओर से श्रद्धांजलि। रेस्ट इन पीस सिद्धार्थ।' उनके ट्वीट के रिप्लाई में भी सिद्धार्थ के फैंस टूट से गए हैं। सिद्धार्थ के फैंस का दिल बैठ सा गया है। देखिए सलमान खान का ट्वीट...

Gone too soon Siddharth.. u shall be missed. Condolences to the family .. RIP?

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 2, 2021