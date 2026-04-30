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45 की उम्र में मां बनेगी ये एक्ट्रेस, किसी जमाने में कहलाई जाती थी 'बांझ'

Sambhavna Seth Pregnancy: भोजपुरी और टीवी की एक अदाकारा ऐसी है जो कि मां बनने वाली है. जल्द ही इस हसीना के घर पर बच्चे की किलकारियां गूंजे वाली हैं. शादी के 10 साल बाद इस अदाकारा ने खुशखबरी सुनाई है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 30, 2026 1:58 PM IST

45 की उम्र में मां बनेगी ये एक्ट्रेस, किसी जमाने में कहलाई जाती थी 'बांझ'
45 की उम्र में मां बनेगी ये एक्ट्रेस, किसी जमाने में कहलाई जाती थी 'बांझ'

Sambhavna Seth Pregnancy: टीवी की दुनिया में बहुत से सितारे ऐसे हैं जो कि माता-पिता बनने के लिए तरस रहे हैं. शादी के 10-10 साल बाद भी इन सितारों को चैन नहीं मिल पाता है. बड़ी ही मेहनत करने के बाद इन सितारों को माता-पिता बनने का सुख मिल पाता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अदाकारा ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है. खबर है कि ये अदाकारा शादी के10 साल बाद मां बनने वाली है. यहां हम बात कर रहे हैं टीवी और भोजपुरी की जानीमानी अदाकारा संभावना सेठ (Sambhavna Seth) के बारे में जिन्होंने हाल ही में अपने फैंस को खुशखबरी सुनाई है. एक पोस्ट शेयर करके संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी ने अपने बच्चे के आने का ऐलान किया है. पोस्ट में संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी न्यूजपेपर के जरिए आने वाले मेहमान के बारे में जानकारी देते नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट को शेयर करते हुए संभावना ने लिखा, हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं. हमारी एक खूबसूरत कहानी की शुरुआत होने वाली है. लव, होप और सेरोगेसी का काउंट अब शुरू हो चुका है.

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फैंस ने दी संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी को बधाई

इस तस्वीर में संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी की खुशी देखते ही बन रही है. पोस्ट सामने आते ही लोगों ने संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी को माता पिता बनने की बधाई देनी शुरू कर दी है. फैंस संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी के लिए बहुत खुश हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी 7 बार आईवीएफ ट्राइ कर चुके हैं. सातों बार संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालांकि इस बार माता पिता बनने के लिए संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी ने सेरोगेसी को चुना है.

संभावना सेठ को बांझ बुलाने लगे थे लोग

आपको बता दें कि संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी की शादी को 10 साल का समय हो चुका है. शादी के 10 साल बाद भी संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी के घर में किलकारियां नहीं गूंजी हैं. कई बार सोशल मीडिया पर संभावना सेठ मां न बन पाने का दर्द बयां कर चुकी हैं. संभावना सेठ ने कई बार बताया है कि लोग उनको बांझ कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो मां नहीं बन पा रही हैं. एक समय था जब इस दर्द ने संभावना सेठ को तोड़कर रख दिया था. आज संभावना सेठ के मां बनने की खबर ने उनके हेटर्स की बोलती बंद कर दी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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