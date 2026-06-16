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क्या सुशांत सिंह राजपूत जैसा ही था Sanchita Ugale का दर्द? भाई ने खोली इंडस्ट्री की पोल, वीडियो ने खड़े किए कई तीखे सवाल

Sanchita Ugale Death: 22 साल की एक्ट्रेस संचिता अगले की खुदकुशी ने हर किसी को सन्न कर दिया है. वहीं अब एक्ट्रेस के भाई ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ इसका कनेक्शन जोड़कर टीवी इंडस्ट्री पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 16, 2026 9:07 AM IST
क्या सुशांत सिंह राजपूत जैसा ही था Sanchita Ugale का दर्द? भाई ने खोली इंडस्ट्री की पोल, वीडियो ने खड़े किए कई तीखे सवाल

संचिता उगले के भाई ने खोली टीवी इंडस्ट्री की 'काली पोल'

Sanchita Ugale Death: मुंबई के नालासोपारा (इस्ट) के अचोले गांव की 'साईं संतोषी बिल्डिंग' में रहने वाली 22 साल की एक्ट्रेस संचिता उगाले (Sanchita Ugale) की खुदकुशी की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. इस दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन मामले में असली भूचाल तब आया जब संचिता के भाई अविनाश उगले (Avinash Ugale) ने कैमरे के सामने आकर कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए. भाई के इस खुलासे ने सीधे तौर पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के उस काले दौर की यादें ताजा कर दी हैं, जिससे पूरा देश आज तक उबर नहीं पाया है.

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14 जून की शाम संचिता उगले के साथ क्या हुआ था?

गौरतलब है कि, टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस संचिता उगले (Sanchita Ugale Suicide News) ने कथित तौर पर अपने बेडरूम में साड़ी का फंदा बनाकर सीलिंग फैन से फांसी लगा ली. अचोले पुलिस स्टेशन के एपीआई विनोद वाघ के मुताबिक, यह दर्दनाक घटना 14 जून की शाम करीब 7:00 से 7:30 बजे के बीच की है. संचिता उस वक्त घर में अकेली थीं और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था. जब घरवालों और आस-पास के लोगों को इस बात का पता चला, तो वे तुरंत दरवाजा तोड़कर संचिता को नजदीकी वसई-विराड़ महानगरपालिका अस्पताल ले गए. लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया.

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घटना की जानकारी मिलते ही अचोले पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक एक्ट्रेस के पिता मच्छिंद्र उगाले की शिकायत पर पुलिस ने 15 जून को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत 'एक्सीडेंटल डेथ' (ADR) का मामला दर्ज कर लिया है. वहीं अब पुलिस का कहना है कि वे इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं. इस बीच संचिता उगले के भाई अविनाश उगले ने मीडिया से बात करते हुए टीवी इंडस्ट्री का ऐसा काला राज उजागर किया है, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाएगा.

अविनाश उगले ने लगाया गंभीर आरोप

अविनाश उगले ने बताया कि, संचिता का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर था, जिनकी मौत भी 14 जून 2020 को ही हुई थी. अविनाश का कहना है कि संचिता ने जानबूझकर अपनी जान देने के लिए 14 जून की ही तारीख और वही शाम का वक्त चुना. अविनाश ने आगे फिल्म और टीवी इंडस्ट्री पर अपना गुस्सा निकाला और आरोप लगाते हुए कहा, 'संचिता एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रेशर, काम न मिलने और सीनियर कलाकारों द्वारा बार-बार किए जाने वाले इंसल्ट से बहुत परेशान थीं और इसी डिप्रेशन में आकर उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाया.'

फिलहाल इस मामले में पुलिस संचिता के फोन रिकॉर्ड्स और बाकी चीजों को खंगाल रही है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि खुदकुशी की असली वजह पूरी तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगी और अभी केस की जांच चल रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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