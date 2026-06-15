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Sanchita Ugale Death: 'कुमकुम भाग्य' फेम संचिता उगले ने की खुदकुशी, साड़ी के फंदे से लटका मिला 30 साल की एक्ट्रेस का शव

Sanchita Ugale Dies: मशहूर एक्ट्रेस संचिता उगले के निधन की खबर सामने आई है. 30 साल की संचिता का साड़ी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एक्ट्रेस ने खुदकुशी की है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 15, 2026 1:23 PM IST
Sanchita Ugale Death: 'कुमकुम भाग्य' फेम संचिता उगले ने की खुदकुशी, साड़ी के फंदे से लटका मिला 30 साल की एक्ट्रेस का शव

30 साल की संचिता उगले ने की खुदकुशी

Sanchita Ugale Death: टीवी इंडस्ट्री से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद खबर सामने आई है. 'कुमकुम भाग्य' और 'वागले की दुनिया' जैसे पॉपुलर शोज से अपनी पहचान बनाने वाली मशहूर एक्ट्रेस संचिता उगले (Sanchita Ugale) का 30 साल की उम्र में निधन हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, संचिता ने खुदकुशी की है. हालांकि, उन्होंने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है. लेकिन एक्ट्रेस के निधन की खबर सामने आते ही टीवी इंडस्ट्री और फैंस के बीच मातम पसर गया है.

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टीवी इंडस्ट्री में पसरा मातम

पुलिस के मुताबिक, संचिता उगले अपने मां-बाप और बहन के साथ मुंबई के नालासोपारा इलाके में रहती थी. जिस समय यह घटना हुई उस वक्त घर पर वो अकेली थीं. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, एक्ट्रेस (Sanchita Ugale Death) ने रविवार शाम करीब 5:30 बजे साड़ी से बने फांसी के फंदे से आत्महत्या कर ली. हैरानी की बात तो ये है कि एक्ट्रेस के शव के पास से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है. हालांकि, इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है. संचिता के यूं अचानक चले जाने से परिवार, दोस्त और इंडस्ट्री के साथी और फैंस को तगड़ा झटका लगा है. पूरी टीवी इंडस्ट्री इस खबर से स्तब्ध है.

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टीवी और फिल्मों का जाना-माना चेहरा थीं संचिता

गौरतलब है कि, संचिता उगले टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-माना चेहरा थीं. उन्होंने 'कुमकुम भाग्य' और 'वागले की दुनिया' जैसे बेहद पॉपुलर टीवी शोज में काम करके दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी. वहीं एक्ट्रेस को 'दिलवाली दुल्हा ले जाएगी' शो से घर-घर में पहचान मिली थी और इस सीरियल से संचिता को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के शिखर तक पहुंचा दिया था.

'छावा' में भी दिखा चुकी थीं जलवा

संचिता उगले सिर्फ टीवी की दुनिया तक ही सीमित नहीं थी वो छोटे पर्दे के साथ-साथ फिल्मों में भी नजर आ चुकी थीं. उन्होंने विक्की कौशल स्टारर फिल्म 'छावा' में 'ताराबाई' का अहम किरदार निभाया था. इसके साथ ही उन्होंने शो 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में 'सुकून' नाम का कैरेक्टर प्ले किया था.

सुसाइड से पहले इस हाल में थी एक्ट्रेस

हैरान करने वाली बात तो ये है कि, आत्महत्या से पहले एक्ट्रेस ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो हंसती-मुस्कुराती और गाने पर खुशी से झूमती नजर आ रही थीं. संचिता ने ये वीडियो सुसाइड से कुछ घंटे पहले ही शेयर किया था. अब इस क्लिप को देखकर-देखकर फैंस इमोशनल हो रहे हैं और कमेंट्स में उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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