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किसी के साथ नहीं सोए तो... Sanchita Ugale की मौत पर ये क्या बोल गईं Anchaal Khurana, खोली TV की घिनौनी सच्चाई

Anchal Khurana reacts on Sanchita Ugale Death: कुमकुम भाग्य में नजर आ चुकी अदाकारा संचिता उगले के सुसाइड ने उनके फैंस को सदमा दे दिया है. बीच टीवी अदाकारा अंचल खुराना ने इंडस्ट्री की पोल जमाने के सामने खोलकर रख दी है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 16, 2026 10:23 AM IST
किसी के साथ नहीं सोए तो... Sanchita Ugale की मौत पर ये क्या बोल गईं Anchaal Khurana, खोली TV की घिनौनी सच्चाई

Sanchita Ugale की मौत पर ये क्या बोल गईं Anchaal Khurana

Aanchal Khurana reacts on Sanchita Ugale Death: टीवी अदाकारा संचिता उगले (Sanchita Ugale) अब इस दुनिया में नहीं हैं. 30 साल की उम्र में उन्होंने सुसाइड कर लिया है. संचिता उगले की मौत ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. टीवी सितारे अब खुलकर संचिता उगले की मौत के बारे में बात कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही टीवी अदाकारा अंचल खुराना ने संचिता उगले के बारे में बात की है. इस दौरान अंचल खुराना ने टीवी के फैंस को इस इडस्ट्री की सच्चाी बता दी है. अंचल खुराना ने दावा किया है कि टीवी जगत का हाल बॉलीवुड से कम खराब नहीं है. संचिता उगले के बारे में बात करते हुए अंचल खुराना ने कहा, एक और एक्टर ने सुसाइड कर लिया. 30 साल की संचिता अब इस दुनिया में नहीं हैं. चैनल को टीआरपी चाहिए. प्रोड्यूसर को बजट बचाना है. ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए. इसके पीछे किसी ने ये सोचा है कि एक एक्टर को क्या चाहिए. एक्टर पर क्या गुजरती है. एक छोटी सी बात रिप्लेसमेंट... किसी के साथ नहीं सोओगे तो रिप्लेसमेंट... किसी से बहस करोगे.. अपनी सैल्फ रिस्पेक्ट बचाओगे तो रिप्लेसेंट... या तुम्हारे डेज काट दिए जाएंगे.

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खौला अंचल खुराना का खून

आगे अंचल ने कहा, कभी किसी ने सोचा है कि एक एक्टर पर आखिर क्या बीत रही है या इंफ्लूएंसर पर क्या बीत रही है जो लोग सुसाइड कर रहे हैं. हर सुबह हम एक उम्मीद के साथ ऑडिशन देते हैं. अगले ही दिन आपको रिजेक्ट कर दिया. संचिता उगले ने भी बहुत कुछ देखा है. काम नहीं मिलता आपको. आप डिप्रेशन में चले जाते हैं. आपके पास कोई नहीं होता. मेरे साथ भी यही हुआ था. मैंने अकेले जेलने की जगह घर जाना ठीक समझा. मैं इस समय दिल्ली में हूं और मेरे पास काम नहीं है. हालांकि कम से कम मैं अभी अपने परिवार के साथ तो हूं. वरना पता नहीं मेरा क्या हाल होता.

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अंचल खुराना का बयान सुनकर घबराए फैंस

अंचल खुराना का बयान सुनकर फैंस घबरा गए हैं. फैंस अब जानना चाहते हैं कि आखिर टीवी जगत की सच्चाई क्या है. क्या टीवी भी बॉलीवुड की तरह बदनाम हो चुका है. बॉलीवुड में तो कास्टिंग काउच बहुत ही आसान होता है. क्या टीवी जगत भी कास्टिंग काउच का शिकार है. इस बारे में अंचल खुराना ने खुलकर बात नहीं की है. हालांकि ये वीडियो शेयर करके अंचल खुराना ने एक नई जंग का ऐलान जरुर कर दिया है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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