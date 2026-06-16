Sanchita Ugale की मौत की खबर पर मुस्कुराना Sorab Bedi को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर लोगों ने लिया आड़े हाथ

Sorab Bedi Trolled after Sanchita Ugale Death: कुमकुम भाग्य अदाकारा संचिता उगले के सुसाइड ने उनके फैंस को सदमा दे दिया है. इसी बीच उनके दोस्त सौरभ बेदी लोगों के निशाने पर आ गए हैं.

Sorab Bedi Trolled after Sanchita Ugale

Sorab Bedi Trolled after Sanchita Ugale Death: टीवी इंडस्ट्री के लिए बीता दिन बेहद खराब था. कल खबर आई कि टीवी अदाकारा संचिता उगले (Sanchita Ugale) ने 30 साल की उम्र में खुदखुशी कर ली है. संचिता उगले की मौत की खबर सामने आते ही टीवी की दुनिया में हंगामा मच गया. लोग संचिता उगले को बीते दिन से ही श्रद्धांजलि दे रहे हैं. परिवार के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि संचिता उगले अब इस दुनिया में नहीं हैं. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. संचिता उगले के बारे में लोग लगातार बात कर रहे हैं. टीवी सितारे भी संचिता उगले की मौत की खबर सुनकर सन्न रह गए. इसी बीच संचिता उगले का एक दोस्त ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ गया है. ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि सौरभ बेदी हैं. जब मीडिया ने संचिता उगले की मौत के बारे में सौरभ बेदी से बात की तो वो मौत की खबर सुनकर मुस्कुराते नजर आए. इस तरह से मौत की खबर पर मुस्कुराना सौरभ बेदी को बहुत भारी पड़ गया है.

सौरभ बेदी ने कर डाली ये हरकत

मीडिया ने पूछा कि क्या उनको संचिता उगले की मौत के बारे में पता है. जवाब में सौरभ बेदी बोले, सुबह उठते ही मुझे संचिता उगले की मौत के बारे में पता चला. वो काफी परेशान थी. परसो-तरसो मेरी उससे पर्सनली बात हुई थी. कुछ नहीं, बस मैं उसी के घर जाऊंगा. मुझे अभी पता नहीं था कि संचिता उगले की मौत हो गई है. कुछ देर पहले ही पता चला है. मेरे लिए शॉकिंग है. मैंने तो बात भी की है उससे… वो परेशान थी बेचारी. आगे सौरभ बेदी बोले, हो गया, हम लोग तो कल भी मिले थे. है ना... ये सारी बातें करते हुए सौरभ बेदी मुस्कुराते नजर आए.

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लोगों ने लिया सौरभ बेदी को आड़े हाथ

जैसे ही सौरभ बेदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया वैसे ही लोगों ने उनको आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, क्या सौरभ बेदी मौत की खबर सुनकर मुस्करा रहे हैं. एक दूसरे यूजर ने लिखा, ये होते हैं कलयुग के दोस्त,. मौत की खबर पर हंसी आ रही है. वहीं एक यूजर ने लिखा, लोग आज के समय में सेंटिटिव नहीं रहे. किसी का दर्द लोगों को मजाक लगता है. सौरभ बेदी को ऐसे नहीं मुस्कुराना चाहिए था. वो संचिता उगले को अपनी दोस्त बता रहे हैं. उनके चेहरे पर संचिता उगले की मौत का जरा भी गम नहीं है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…