  • गैंगस्टर की पार्टी में Sapna Choudhary ने किया परफॉर्म? खौफनाक रात को याद करते हुए बोलीं, 'वो ल...

गैंगस्टर की पार्टी में Sapna Choudhary ने किया परफॉर्म? खौफनाक रात को याद करते हुए बोलीं, 'वो लोग कभी शूट कर सकते थे'

Sapna Choudhary On Life Dark Secret: सपना चौधरी ने रियलिटी शो द 50 में बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी में डांस किया, जो गैंगस्टार की लग रही थी.

By: Kavita  |  Published: March 2, 2026 9:21 AM IST

गैंगस्टर की पार्टी में Sapna Choudhary ने किया परफॉर्म? खौफनाक रात को याद करते हुए बोलीं, 'वो लोग कभी शूट कर सकते थे'

Sapna Choudhary On Life Dark Secret: हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी इन दिनों रियलिटी शो द 50 में नजर आ रही हैं. शो में सपना का शेरनी अवतार समय समय पर साफ नजर आता है लेकिन अब डांसर ने अपने करियर और स्ट्रगल का खुलासा किया है. इस दौरान सपना ने अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक परफॉर्मेंस का खुलासा किया, जो उन्होंने लगभग 40-50 लोगों के सामने की थी और सभी लोग हथियारों से लेस थे. इस पार्टी में सपना चौधरी की जान तक खतरे में पड़ गई थी. सपना ने ये भी बताया कि इस मौके पर उनकी मां हर समय उनके साथ ही खड़ी थीं.

सपना चौधरी ने बताया जिंदगी का खौफनाक किस्सा

सपना चौधरी (Sapna Choudhary) ने द 50 में अपने खौफनाक हादसे को याद करते हुए बोलीं कि एक बार जब घर में पैसे नहीं थे तो उनकी मां और वह सिर्फ एक शो की उम्मीद कर रहे थे और तभी उनके पास एक शो के लिए फोन आया. तब उन्होंने भी खुशी में शो से जुड़ी कोई जानकारी नहीं ली बस हां कह दिया. सपना के मुताबिक, उन्होंने फोन पर एक बार भी नहीं पूछा कि शो कहां होने वाला है और उन्हें क्या क्या करना है? सपना ने कहा कि शो शाम को था और वह लोग लोकेशन पर पहुंच गए थे. परफॉर्मेंस एक फार्महाउस में थी और जैसे ही वह लोग अंदर गए थे सामने 35-36 टेबल लगे थे और पीछे की तरफ सिर्फ दो कुर्सी थीं. हर टेबल पर हथियार रखे थे. ऐसा लग रहा था कि कोई गैंगस्टर्स की पार्टी चल रही है और ये पूरा जश्न किसी के जेल से रिहा होने पर हो रहा है.

गैंगस्टार्स को देख हैरान हुई सपना चौधरी

सपना चौधरी ने खुलासा किया कि इस मौके पर उनके साथ बदतमीजी भी हुई थी. हरियाणा की डांसिंग स्टार ने कहा कि मैंने पहले गाना गाया और फिर किसी के साथ परफॉर्म किया था. मैंने अकेले भी परफॉर्म किया था और तब स्टेज पर बार बार एक शख्स आ रहा था और मेरे कान में कुछ बोल रहा था. तब मेरी मां ने भी पूछा था, 'ये क्या बोल रहा है.' लेकिन शो बहुत ज्यादा था इस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आय था. वहां लगभग 50-55 आदमी थे और तब मेरी मां ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें जाने दिया जाए, लेकिन वह लोग नहीं माने और डांस करने के लिए कहा.

सपना चौधरी ने कैसे बचाई अपनी जान

सपना चौधरी ने बताया कि वह उस वक्त काफी घबरा गई थी और उन्हें लग रहा था कि वह लोग उन्हें शूट भी कर सकते हैं. इसी वजह से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, लेकिन तभी एक शख्स पीछे से आया और सपना को किस कर दिया. सपना ने बताया कि इस घटना के बाद वह फिर से परफॉर्म करने स्टेज पर नहीं गई. तब सपना चौधरी की मां ने सभी से रिक्वेस्ट की और जानें के लिए इजाजत मांगी. सपना ने आखिर में बताया था कि वह लोग जैसे जैसे फार्म हाउस से बाहर आ रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि पीछे से ये लगो कभी भी गोली मार देंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
