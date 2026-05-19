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Sapna Choudhary ने पति वीर साहू संग रिश्ते पर की बात, बोलीं- 'मुझे उनके लिए कभी प्यार फील नहीं हुआ'

Sapna Choudhary Statement: डांसर सपना चौधरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने पति के साथ रिश्ते को लेकर बात की है. उन्होंने कहा है कि उन्हें पति के लिए प्यार फील नहीं होता है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 19, 2026 6:57 PM IST
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सपना चौधरी ने पति वीर साहू को लेकर ये बातें कही हैं.

पॉपुलर डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. हालांकि, वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा बात करती नजर नहीं आती हैं. सपना चौधरी ने साल 2020 में सिंगर वीर साहू (Veer Sahu) के साथ शादी की थी. सपना चौधरी और वीर साहू ने प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी और इसके बारे में काफी समय तक लोगों को पता नहीं चला था. जब ये बात सामने आई थी तो उनके फैंस हैरान रह गए थे. ये कपल दो बेटों का पेरेंट्स बन चुका है. फिलहाल, सपना चौधरी अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल, उनका कहना है कि उन्हें पति वीर साहू के लिए प्यार फील नहीं होता है. आइए जानते हैं डांसर सपना चौधरी ने और क्या कहा है.

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सपना चौधरी और वीर साहू का अच्छा चल रहा रिश्ता

सपना चौधरी ने हाल ही में 'कर्ली टेल्स' के साथ इंटरव्यू कियाा है. इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें पति के लिए प्यार फील नहीं होता है. हालांकि, उनकी शादी अच्छे से चल रही है. सपना चौधरी का कहना है कि मां जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है. सपना चौधरी ने कहा, 'मैं पत्नी और वो पति हैं. मैं भी बहुत अच्छे से रिश्ता निभा रही हूं. वो भी अच्छे रिश्ता निभाते हैं. हमारे दो बच्चे हैं. लेकिन अगर आप पूछोगे कि प्यार फील हुआ. तो मैं कहूंगी नहीं. प्यार वो होता है जो आत्मा छेड़ दे. मुझे वैसा प्यार सिरफ मेरी मां से मिला है.'

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सपना चौधरी की पति संग नहीं होती लड़ाई

सपना चौधरी से सवाल किया गया कि पति संग लड़ाई होती है तो पहले कौन मनाता है? इस पर उन्होंने कहा, 'मैं और वीर लड़ाई नहीं करते. मैं क्यों करूं इतना फालतू टाइमपास. मेरे पास इतना समय नहीं है. हम दोनों का अलग-अलग ओपनियन है. मैं अपना ओपनियन बताकर वहां से चली जाती हूं. मुझे सुनना ही नहीं है उसका, मैं क्यों सुनूं. ये अगर संभव है तो हो जाएगा. वरना फिर तेरी चलनी नहीं है. मेरी और वीर की शादी को 6 साल हो गए हैं. आज मुझे चीजें धुंधली सी लगने लगी हैं.' बताते चलें कि सपना चौधरी और वीर साहू ने साल 2020 में शादी की थी. इसी साल उन्होंने पहले पोरस का स्वागत किया था. ये कपल ने शादी के चार साल बाद 2024 में दूसरे बेटे शाह वीर के पेरेंट्स बने थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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