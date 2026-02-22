ENG हिन्दी
टाइट ड्रेस पहनकर... प्रेग्नेंसी की खबरें सुनते ही भड़कीं Sargun Mehta, लोगों को मुंह पर ताला लगाने के लिए किया ये काम

Sargun Mehta Ravie Dubey Spotted: हाल ही में खबर आई थी कि टीवी अदाकारा सरगुन मेहता मां बनने वाली है. जिसके बाद सरगुन मेहता ने इस खबर को गलत बता दिया था. इस खबर को गलत साबित करने के लिए सरगुन मेहता ने एक काम और कर डाला है.

February 22, 2026

Sargun Mehta Ravie Dubey Spotted: टीवी और पंजाबी सिनेमा में धमाल मचा रही अदाकारा सरगुन मेहता (Sargun Mehta) चर्चा में बनी हुई हैं. कुछ सम. पहले ही दावा किया गया था कि सरगुन मेहता और रवि दुबे माता-पिता बनने वाले हैं. कुछ समय में ही ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई. लोग सरगुन मेहता और रवि दुबे के बारे में बात करने लगे. ऐसे में सरगुन मेहता ने बिना देर किए अपनी प्रेग्नेंसी की खबर को गलत बता दिया. सरगुन मेहता यहीं नहीं रुकी. सरगुन मेहता ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर फैंस को भी पूरा यकीन हो गया है कि वो मां नहीं बनने वाली हैं. वहीं हेटर्स की भी बोलती बंद हो गई है. दरअसल सरगुन मेहता और रवि दुबे कल रात सजधजकर घर से बाहर निकले थे. इस दौरान सरगुन मेहता ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आईं.

सरगुन मेहता और रवि दुबे ने कर दी सबकी बोलती बंद

सरगुन मेहता ने बीती रात बहुत ही टाइट आउटफिट पहना था. इस ड्रेस में सरगुन मेहता की फिगर साफ नजर आ रही है. आते ही सरगुन मेहता ने सबसे पहले मीडिया के सामने खूब पोज दिए. जिसके बाद सरगुन मेहता ने अपने फैंस के साथ समय बिताया. ऐसे में रवि दुबे ,सरगुन मेहता के फैंस के साथ उनकी तस्वीरें क्लिक करते दिखे. अब सरगुन मेहता और रवि दुबे का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस को भी यकीन हो गया है कि सरगुन मेहता और रवि दुबे फिलहाल माता-पिता नहीं बनने वाले हैं. फैंस का कहना है कि सरगुन मेहता और रवि दुबे ने लोगों की बोलती बंद करने का तरीका अच्छा निकाला है.

सरगुन मेहता ने पोस्ट में क्या बात लिखी थी?

जैसे ही सरगुन मेहता की प्रेग्नेंसी की खबरें उड़ीं, वैसे ही उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई पेश की. सरगुन मेहता ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, मैं बीते 2 सालों से अपनी प्रेग्नेंसी की खबर सुन रही हूं. प्रेग्नेंट होने के लिए 2 साल का समय कुछ ज्यादा नहीं है. आप लोग शांत हो जाओ और फेक न्यूज़ फैलाना बंद कर दो. किसी खबर को फैलाने से पहले चेक करने में ज्यादा समय नहीं लगता है. आप ये बात अपनी टीम को समझा सकते हैं. क्या आप मेरे डॉक्टर्स को जानते हैं? या मेरे सैलून या कैफे जाने से प्रेग्नेंसी की खबर कंफर्म हो रही है. हम दोनों को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो रही है. इतना अवेयर रहे के लिए सभी का धन्यवाद... एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

