Sasural Genda Phool 2: Jay Soni to be retained with Second Season of Ragini Khanna's Show: टीवी की दुनिया में एक के बाद एक पुराने टीवी शोज अपने सीक्वल के साथ दस्तक दे चुके हैं। इस लिस्ट में बालिका वधू 2, ससुराल सिमर का 2, बड़े अच्छे लगते हैं 2, साथ निभाना साथिया 2 और मन की आवाज प्रतिज्ञा 2 जैसे शोज का नाम शामिल है। ये टीवी सीरियल्स टीआरपी लिस्ट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच एक और टीवी शो सालों बाद छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहा है। यहां हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के सुपरहिट शो ससुराल गेंदा फूल की (Sasural Genda Phool)... जिसने कई सालों तक फैंस के दिलों पर राज किया है। ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो टीवी एक्टर जय सोनी और रागिनी खन्ना जल्द ही सीरियल ससुराल गेंदा फूल के दूसरे सीजन के साथ लौटने वाले हैं। Also Read - Anupamaa और Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin समेत ये 9 पॉपुलर डेली सोप्स हैं रीजनल शोज की हिंदी रीमेक, देखें लिस्ट

इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेकर्स ने सीरियल ससुराल गेंदा फूल 2 पर काम करना शुरू कर दिया है। सीरियल ससुराल गेंदा फूल 2 में भी जय सोनी (Jay Soni) ही ईशान का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। सूत्रों की मानें तो ससुराल गेंदा फूल 2 का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चालू हो चुका है। ऐसे में जल्द ही मेकर्स सीरियल ससुराल गेंदा फूल 2 की ऑफिशियल अनॉउंसमेंट कर देंगे। बता दें सीरियल ससुराल गेंदा फूल ने साल 2010 से लेकर 2012 तक लोगों का खूब मनोरंजन किया है।

सीरियल ससुराल गेंदा फूल में ईशान और सुहाना की कहानी दिखाई गई थी। शो में जय सोनी और रागिनी खन्ना (Ragini Khanna) के अलावा सुप्रिया पिलगांवकर, सुधीर पांडे, अनीता कनवाल, सुलभा आर्या, रिद्धिमा तिवारी और श्रुति उल्फत जैसे सितारों ने काम किया था। शो में जय सोनी और रागिनी खन्ना की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था।

देखें जय सोनी और रागिनी खन्ना की तस्वीरें-

View this post on Instagram A post shared by Jay Soni (@jaysoni25)

View this post on Instagram A post shared by Ragini Khanna (@raginikhanna)

View this post on Instagram A post shared by Jay Soni (@jaysoni25)

View this post on Instagram A post shared by Ragini Khanna (@raginikhanna)

सीरियल ससुराल गेंदा फूल की कहानी में एक ऐसी अमीर लड़की की कहानी दिखाई गई थी जिसकी शादी एक मीडिल क्लास घर में हो गई थी। सीरियल ससुराल गेंदा फूल में सुहाना की शादी के बाद की स्ट्रगल साफ देखने को मिली थी।