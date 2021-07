Sasural Simar Ka 2: असल जिंदगी में नाच और गाना दोनों को ही बेहद पसंद करती हैं माताजी, 50वें जन्मदिन पर खुली पोल

Sasural Simar Ka 2: Mataji aka Jayati Bhatia celebrates her 50th Birthday, Tanya Sharma and Radhika Muthukumar sand her Warm Wishes: कलर्स टीवी के जाने माने सीरियल ‘ससुराल सिमर का 2’ (Sasural Simar Ka 2) की माताजी से पूरा परिवार डरता है। माताजी को उन लोगों से सख्त नफरत है जो लोग नाचने गाने का शौक रखते हैं। माताजी ने गाने की वजह से ही सिमर को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर दिया था। हालांकि असल जिंदगी में माताजी ऐसी नहीं हैं। असल जिंदगी में तो माताजी यानी जयति भाटिया (Jayati Bhatia) जमकर डांस करना पसंद करती हैं। आज जयति भाटिया अपना 50वां जन्मदिन मना रही हैं। बीती रात ही जयति भाटिया ने अपना जन्मदिन का केक कट किया। Also Read - Sasural Simar Ka 2 Spoiler Alert: आरव से शादी करेगी रीमा, सिमर की सौतन बनने से पहले देगी ये चैलेंज

बर्थडे सेलीब्रेशन के दौरान जयति भाटिया कैमरे के आगे खूब डांस करती नजर आईं। इतना ही नहीं जयति भाटिया ने तो खुद के लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। इस बात का सबूत तो जयति भाटिया की लेटेस्ट वीडियोज है। इन वीडियोज में जयति भाटिया कैमरे के आगे डांस करते हुए गाना गा रही हैं। जयति भाटिया ने अपने सिर पर बर्थडे गर्ल का ताज भी पहना हुआ है। वीडियो में जयति भाटिया किसी छोटी बच्ची की तरह मस्ती करती नजर आ रही हैं।

देखें जयति भाटिया का वीडियो-

सोशल मीडिया पर जयति भाटिया का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे बता दें जन्मदिन के इस खास मौके पर माताजी को उनकी दोनों बहुओं रीमा (Tanya Sharma) और सिमर (Radhika Muthukumar) ने भी विश किया है। तान्या शर्मा और राधिका मुत्थुकुमार दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी ऑनस्क्रीन सासू मां के लिए एक पोस्ट शेयर की है।

देखें तान्या शर्मा और राधिका मुत्थुकुमार की पोस्ट-

इस पोस्ट के जरिए तान्या शर्मा और राधिका मुत्थुकुमार ने जयति भाटिया को जन्मदिन की बधाई दी है। जयति भाटिया को विश करते हुए राधिका मुत्थुकुमार ने लिखा, हैप्पी बर्थडे जयति मैम...। जिसके जवाब में जयति भाटिया ने राधिका मुत्थुकुमार को धन्यवाद कहा। वहीं फैंस भी जयति भाटिया को लगातार जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।