Sasural Simar Ka 2 Spoiler Alert: खुदखुशी करने की कोशिश करेगी रीमा, क्या अलग हो जाएंगे सिमर और आरव? Reema to kill herself in Sasural Simar Ka 2: कलर्स चैनल के नए सीरियल 'ससुराल सिमर का 2' में जल्द ही नया ट्विस्ट आने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रीमा खुद की जान लेने की कोशिश करेगी।