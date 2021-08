Sasural Simar Ka 2 Star Waseem Mushtaq brings his 5 month old son Mikhail to the sets: अविनाश मुखर्जी (Avinash Mukherjee) और राधिका मुत्थुकुमार (Radhika Muthukumar) स्टारर सीरियल ससुराल सिमर का 2 (Sasural Simar Ka 2) में कई बड़े सितारे नजर आ रहे हैं। इस सितारों की लिस्ट में एक नाम वसीम मुश्ताक (Waseem Mushtaq) का भी है। ससुराल सिमर का 2 में वसीम मुश्ताक ललित कश्यप का किरदार निभा रहे हैं। वसीम मुश्ताक टीवी के उन सितारों में से एक हैं जो कुछ समय पहले ही पिता बने हैं। वसीम मुश्ताक का बेटा 5 महीने का हो चुका है। ऐसे में वसीम मुश्ताक अपने बेटे की देखभाल में किसी तरह की कमी नहीं रखते हैं। वसीम मुश्ताक रोजाना अपने 5 महीने के बेटे को सीरियल ससुराल सिमर का 2 के सेट पर लेकर आते हैं ताकि उनकी पत्नी काम पर जा सके। Also Read - Barrister Babu Spoiler Alert: जन्माष्टमी के रंग में भंग ड़ालेगा राय चौधरी, बोंदिता-अनिरुद्ध की लव स्टोरी पर लगेगा ब्रेक

इस बात का खुलासा खुद वसीम मुश्ताक ने किया है। वसीम मुश्ताक ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया, 'पिता होने के नाते मैं सारी जिम्मेदारी अपनी पत्ना पर नहीं डालना चाहता। मिखाइल हम दोनों का बेटा है। माता पिता होने के नाते हम दोनों की कुछ जिम्मेदारियां है। हमारे कल्चर में माना जाता है कि केवल मां ही अपने बच्चे को पाल सकती है। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी पत्नी नौकरी करने जाती है और मैं अपने बेटे की देखभाल करता हूं।'

आगे वसीम मुश्ताक ने कहा, 'मैं अपने बेटे को शो के सेट पर ले जाता हूं। हम दोनों ने अपनी जिम्मेदारी बराबर बांट ली है। मुझे पिता का किरदार निभाने में बहुत मजा आ रहा है। एक पिता अपने बेटे को बहुत कुछ सिखाता है। पिता भी मां की तरह अपने बेटे का ख्याल रख सकते हैं। मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे सेफ होते हैं। मेरे बच्चे अभी चलना कूदना सीख रहे हैं। मेरे बच्चों के फिलहाल मेरे सपोर्ट की जरूरत है। मैं हमेशा अपने बेटों के आसपास रहना चाहता हूं।'

देखें वसीम मुश्ताक की तस्वीरें-

बता दें वसीम मुश्ताक 2 बेटों रेयान और मिखाइल के पिता है। वसीम मुश्ताक ने आयशा मुश्ताक से शादी की है। वसीम मुश्ताक टीवी के कई जाने माने शोज में नजर आ चुके है। इस लिस्ट में अमृत मंथन, और प्यार हो गया, दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स, भाग्यविधाता, कहां हम कहां तुम और मेरे अंगने में का नाम शामिल है।