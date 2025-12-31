Bhabhi Ji Ghar Par Hai में शिल्पा शिंदे के बाद Saumya Tandon की होगी धांसू वापसी? एक्ट्रेस ने उठाया इस राज से पर्दा

Saumya Tandon On Returning In Bhabhi Ji Ghar Par Hai: टीवी एक्ट्रेस सौम्या टंडन के लिए कहा जा रहा है कि वह सीरियर भाभी जी घर पर हैं में वापसी कर रही हैं. अब इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया है.

Saumya Tandon On Returning In Bhabhi Ji Ghar Par Hai: टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं इन दिनों खूब लाइमलाइट बटोर रहा है. सीरियल में शिल्पा शिंदे की वापसी हो गई है. पहले शो में शुभांगी अत्रे अंगूरी भाभी का रोल निभा रही थीं लेकिन अब शिल्पा आ गई हैं और फैंस शिल्पा को भाभी जी के रोल में काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं, अब कास्टिंग पर नया अपडेट आया है. दावा है कि शिल्पा शिंदे के बाद शो में सौम्या टंडन की एंट्री होने वाली है. सौम्या इस सीरियल में गौरी मैम यानी अनिता नारायण मिश्रा के रोल में दिखी थीं. अब शो में वापसी करने पर सौम्या का जवाब आया है, जो काफी शॉकिंग है.

सौम्या टंडन ने शो में वापसी पर कही ये बात

टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं (Bhabhi Ji Ghar Par Hai) में नजर आ चुकी सौम्या टंडन (Saumya Tandon) ने हाल ही में जूम टीवी को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं में वापसी पर जवाब दिया है. इस दौरान उन्होंने कहा, 'नहीं... मैं भाभी जी घर पर है में बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाली हूं. इस वक्त मैं दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हूं और मैंने अभी कुछ सोचा भी नहीं है. इसलिए ये सवाल आए दिन उठता रहता है. बता दें कि सौम्या टंडन ने साल 2020 भाभी जी घर पर है को छोड़ दिया था, जिसके बाद शो में नेहा पेंडसे नजर आई थीं. नेहा को खूब प्यार मिला लेकिन नेहा ने भी इस शो को छोड़ दिया. इसके बाद वह उनकी जगह विदिशा श्रीवास्तव गोरी मैम के किरदार में दिखीं. इस खबर ने ही फैंस को खुश कर दिया था लेकिन अब सौम्या के जवाब ने फैंस को उदास कर दिया था.

धुरंधर में दिखाई नजर आई थीं सौम्या टंडन

बता दें कि हाल ही में सौम्या टंडन फिल्म धुरंधर में दिखी थीं. वह रहमान डकैत की पत्नी की भूमिका में दिखीं और उनके रोल को काफी पसंद किया गया. खुद सौम्या का भी कहना है कि फिल्म में उनका रोल काफी छोटा है लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इतने छोटे रोल को भी कई लोग नोटिस कर लेंगे. इस फिल्म में रहमान डकैत का रोल अक्षय खन्ना ने निभाया था और उनके बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने बताया था कि सेट पर अक्षय खन्ना के साथ एक्ट्रेस की जरा भी बात नहीं हुई थी फिर भी दोनों की केमिस्ट्री पर्दे पर दिखी. सौम्या ने अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने वाला सीन भी किय्था, जिसे उन्होंने काफी टेक के बाद पूरा किया. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

