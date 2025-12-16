ENG हिन्दी
Dhurandhar के सेट पर सौम्या टंडन ने Akshay Khanna को क्यों धरे थे चांटे पर चांटे? अब छलका एक्ट्रेस का दर्द

Saumya Tandon On Dhurandhar: फिल्म धुरंधर में शौम्या टंडन को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म में शौम्या रहमान डकैत को पत्नी के रोल निभाया. इस फिल्म में उन्होंने अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारे थे. उस सीन के बारे में अब एक्ट्रेस ने बात की है.

By: Kavita  |  Published: December 16, 2025 10:05 AM IST

Saumya Tandon On Dhurandhar: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल दिखा रही है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना की एक्टिंग के फैंस दीवाने हो गए हैं, लेकिन सबका ध्यान खींचने में सौम्या टंडन भी पीछे नहीं रही हैं. सौम्या ने फिल्म में रहमान डकैत की पत्नी का रोल निभाया है और फिल्म में रहमान डकैत अक्षय खन्ना बने हैं और इस रोल में उन्होंने आग लगा दी है. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा समय आया था जब सौम्या टंडन ने अक्षय खन्ना को सेट पर सबके सामने थप्पड़ पर थप्पड़ मारे थे. सौम्या ने अक्षय को कुल 7 बार थप्पड़ मारा था और ये सब कुछ एक सीन की शूटिंग के चक्कर में किया गया था. अब सौम्या ने इस सीन पर अपना रिएक्शन दिया है.

सौम्या टंडन को नहीं मिली थी फिल्म की स्क्रिप्ट

फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) में एक सीन आता है, जब रहमान डकैत को उसकी पत्नी थप्पड़ पर थप्पड़ मारती है. अब सौम्या टंडन ने मिड-डे से खास बातचीत की और इस दौरान एक्ट्रेस ने इस सीन के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने इस सीन को दौरान आई परेशानी और अपना अनुभव दोनों शेयर किया है. एक्ट्रेस ने इस इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें लगा था कि फिल्म में उनका रोल काफी छोटा सा है क्योंकि उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी नहीं सुनाई गई थी. उन्हें कहा गया था कहानी को सीक्रेट रखा जा रहा है. उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि फिल्म दो पार्ट में रिलीज होने वाली है. इसके बावजूद डायरेक्टर आदित्य धर पर विश्वास करके सौम्या ने इस फिल्म के लिए हां कर दिया. सौम्या ने इस बातचीत में बताया कि बतौर डायरेक्टर वह आदित्य धर को काफी पसंद करती हैं और उन्होंने इस तरह का रोल पहले कभी किया भी नहीं था.

अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने पर कैसी हो गई थी सौम्या टंडन की हालत?

सौम्या टंडन ने आगे थप्पड़ वाले सीन के बारे में बात करते हुए कहा कि शुरुआत में मैं उस थप्पड़ वाले सीन को ठीक से नहीं कर रही थी. मैं सीन के साथ चीटिंग कर रही थी लेकिन आदित्य धर ने मुझे टोकते हुए बोल दिया था कि फेक मत करो, बस कर दो. मैंने भी फिर अक्षय से पूछा कि क्या मुझे थप्पड़ मारना चाहिए? और उन्होंने बहुत ही शांति से हां में जवाब दिया. इसके बाद मैंने ये सीन किया. मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया, तब मुझे बहुत बुरा लगा था लेकिन मैंने हिम्मत करके ये सीन कर दिया. इसके अलावा, सौम्या टंडन ने खुलासा किया कि सेट पर उन्हें अक्षय खन्ना से बात करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन आंखों ही आंखों में उनकी और अक्षय की बॉन्डिंग बनी और केमिस्ट्री पर्दे पर साफ दिखी. एंटरटेनमेंट जगत और टीवी की दुनिया की तमाम खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहें.

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
