KSBKBT: दामिनी और नंदिनी की कलह देख तुलसी ने उठाया सख्त कदम, क्या बिखर जाएगा वीरानी परिवार?...

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के एपिसोड में हमने देखा कि गौतम और दामिनी अकेले में एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं. दामिनी, गौतम के कान भरते हुए कहती है कि नंदिनी और करण मिलकर पूरे शांति निकेतन को अपने कंट्रोल में लेने की योजना बना रहे हैं. यह सुनकर गौतम गुस्से से तमतमा उठता है और साफ लफ्जों में कहता है कि वह यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर असली हक उसका है. इसी बीच दामिनी उसे एक और पैंतरा सुझाती है कि उन्हें तुलसी के पास जाकर नकुल के अधिकारों और हक के बारे में बात करनी चाहिए.
दूसरी तरफ, पार्थ और नंदिनी आपस में बैठकर पार्थ और वैष्णवी की सगाई की प्लानिंग शेयर कर रहे हैं. तभी वहां तुलसी आती है और बेहद खुशी के साथ प्रस्ताव रखती है कि यह शुभ फंक्शन कहीं बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने घर 'शांति निकेतन' में ही धूमधाम से किया जाएगा. इस बीच, दामिनी लगातार गौतम को उकसा रही है कि तुलसी के दिल में नंदिनी के लिए इतनी जगह है कि वह उसकी हर बड़ी से बड़ी गलती को आसानी से माफ कर सकती हैं.
नंदिनी और तुलसी मिलकर वैष्णवी के पास उसका शगुन लेकर पहुंचती हैं. दोनों मिलकर वैष्णवी को पार्थ के नाम से खूब चिढ़ाती हैं और माहौल थोड़ा हल्का होता है. लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती है. करण अचानक शांति निकेतन पहुंच जाता है. वह तुलसी के उस फैसले से बेहद नाराज है, जिसमें उसके अधिकारों को कम किया जा रहा है. करण का तर्क है कि जब वह इतने समय से घर चलाने के लिए आर्थिक रूप से योगदान दे रहा है, तो उसके फैसलों को अहमियत क्यों नहीं दी जा रही.
इसके बाद करण और गौतम के बीच प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर एक बेहद तीखी और हाई-वोल्टेज बहस शुरू हो जाती है. करण उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसका और हेमंत का बिजनेस अच्छा चल रहा है, और चूंकि परिवार बड़ा है, इसलिए वे दोनों मिलकर घर के खर्चों की जिम्मेदारी उठा रहे थे. लेकिन दोनों भाइयों को इस तरह लड़ता देख तुलसी का गुस्सा फूट पड़ता है.
तुलसी दोनों बेटों को साफ कर देती हैं कि घर में किसी से भी पैसे न लेने का फैसला पूरी तरह उनका अपना था, इसलिए वे मिहिर के पास जाने के बजाय सीधे उनसे बात करें. तुलसी गर्व से कहती हैं कि रियो और पार्थ पहले से ही फैक्ट्री संभाल रहे हैं और आगे चलकर नकुल भी उन्हें जॉइन कर लेगा. वह दोटूक फैसला सुनाती हैं कि जब तक वह जीवित हैं, शांति निकेतन का बंटवारा कोई नहीं कर सकता. वहीं पार्थ और वैष्णवी की सगाई तो हो जाती है, लेकिन रियो इस जश्न को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा है. वह गुस्से में खुद से वादा करता है कि वह बहुत जल्द इस रिश्ते को तोड़कर रख देगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.