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Sehar Hone Ko Hai: पार्थ समथान के विवाद पर फूटा ऋषिता कोठारी के BF मृदुल मीना का गुस्सा, दे डाली ये बड़ी धमकी

Sehar Hone Ko Hai: टीवी एक्टर पार्थ समथान के विवाद पर अब उनकी को-एक्ट्रेस ऋषिता कोठारी के बॉयफ्रेंड मृदुल मीना का गुस्सा फूटा है. उन्होंने सरेआम चेतावनी दे डाली है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 24, 2026 2:21 PM IST

Sehar Hone Ko Hai: पार्थ समथान के विवाद पर फूटा ऋषिता कोठारी के BF मृदुल मीना का गुस्सा, दे डाली ये बड़ी धमकी
पार्थ समथान के विवाद में मृदुल मीणा की एंट्री

Sehar Hone Ko Hai Controversy: टीवी पर एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल्स प्रसारित होते हैं, लेकिन कुछ ही शो ऐसे होते हैं, जो दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना पाते हैं और सालों तक टीवी पर राज करते हैं. उन्हीं में से एक टीवी का मोस्ट पॉपुलर सीरियल 'सहर होने को है' (Sehar Hone Ko Hai) है, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी काफी पॉपुलर है. हालांकि, टीवी स्क्रीन पर अपनी केमिस्ट्री से आग लगाने वाले पार्थ समथान (Parth Samthaan) और ऋषिता कोठारी (Rishita Kothari) इन दिनों अपने बीच के अनबन को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. 'सहर होने को है' (Sehar Hone Ko Hai Controversy) के सेट से आ रही अनबन की खबरों ने फैंस को जहां दो गुटों में बांट दिया है, वहीं अब इस मामले में शो की एक्ट्रेस ऋषिता कोठारी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड मृदुल मीणा (Mridul Meena) की एंट्री हो गई है.

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दरअसल, ऐसी खबरें आ रही हैं कि 'सहर होने को है' के सेट पर पार्थ समथान और ऋषिता कोठारी के बीच झगड़ा हुआ था जिसके बाद से ही ये सारा बवाल शुरू हुआ है. हालांकि, उनके बीच बहस किस बात पर हुई थी ये तो साफ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस लड़ाई का जिम्मेदार ऋषिता के रूमर्ड बॉयफ्रेंड मृदुल मीणा को ठहरा रहे हैं. जिस पर अब मृदुल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.

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मृदुल मीणा का नया स्टेटमेंट Viral

मृदुल मीणा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैं आपको समझाता हूं कि किसी के खिलाफ झूठी कहानियां और 'फेक पीआर' असल में काम कैसे करते हैं. जरा सोचिए, अगर उनके पास सच में कोई पक्का सबूत था, तो फिर वो पोस्ट डिलीट क्यों कर दी गई? अगर उनके पास सबूत था, तो वो आर्टिकल्स अचानक गायब क्यों हो गए? और पिन किए हुए कमेंट्स में बार-बार बयान क्यों बदले गए?'

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मृदुल ने आगे कहा, 'अगर कोई इंसान पूरी तरह कॉन्फिडेंट है और उसके पास ठोस सबूत है, तो वह पीछे नहीं हटता, वो अपनी बात पर अड़ा रहता है. बिना किसी सबूत के किसी का नाम घसीटना सच नहीं, बल्कि एक रणनीति है. कुछ पीआर एजेंसियां इसी तरह गेम खेलती हैं, वो एक झूठी कहानी बुनती हैं और धीरे-धीरे लोगों की सोच को अपने हिसाब से मोड़ देती हैं. जो कुछ भी आप देखते हैं, उस पर आंख बंद करके भरोसा न करें. सवाल उठाएं गौर करें और तब जाकर सच को समझें.'

विवाद के बीच मृदुल मीणा का वायरल हुआ स्टेटमेंट

आपको बता दें कि, इसके पहले भी मृदुल मीणा को बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ट्रोलर्स को कड़ी चेतावनी दी थी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, 'सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स चाहे वो इंस्टाग्राम हो या X या कोई और उनके लिए एक जरूरी बात... प्लीज मेरे बारे में बिना किसी सबूत या बिना सच जाने कोई भी झूठी या गलत बातें न फैलाएं. अगर आप कोई खबर या जानकारी पोस्ट करना चाहते हैं, तो पहले कहानी के दोनों पहलुओं को समझें. सिर्फ अंदाजा लगाकर कुछ भी लिख देना किसी की इज्जत को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है.'

'किसी की मेंटल हेल्थ बर्बाद न करें'

उन्होंने आगे अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए लिखा, 'पिछले दो महीनों से मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा हूं, इसलिए मेरे खिलाफ इस तरह का नेगेटिव पीआर कुछ भी नहीं बदल पाएगा. जो लोग मुझे असलियत में जानते हैं और जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, उन्हें बखूबी पता है कि, मैं कैसा इंसान हूं. आप अपने पसंदीदा एक्टर को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह आजा हैं, लेकिन सपोर्ट के नाम पर किसी दूसरे का नाम, उसकी साख या उसके मेंटल पीस को बर्बाद न करें.'

मृदुल ने दी यूजर्स को कड़ी चेतावनी

उन्होंने आगे सोशल मीडिया यूटर्स को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, 'अब से अगर कोई भी पेज या अकाउंट बिना किसी सबूत के मेरे खिलाफ अपमानजनक बातें शेयर करेगा, तो उसकी रिपोर्ट सीधे उस प्लेटफॉर्म को की जाएगी ताकि, उचित कार्रवाई हो सके. मेरी आप सभी से गुजारिश है कि, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय जिम्मेदार बनें और एक-दूसरे का सम्मान करें. धन्यवाद...'

क्या है इस पूरे विवाद की जड़?

दरअसल, ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब 'सहर होने को है' के सेट से पार्थ समथान और ऋषिता कोठारी के बीच कथित अनबन की खबरें सामने आईं और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. वहीं इस बीछ शो के लीड एक्टर पार्थ समथान ने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा करते हुए कहा कि, बॉट अकाउंट्स के जरिए उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है और उन्होंने इस मामले में साइबर क्राइम की शिकायत भी की. इसके बाद ऋषिता कोठारी का भी बयान सामने आया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Mridul Meena Parth Samthan Rishita Kothari Sehar Hone Ko Hai Tv News