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Seher Hone Ko Hai: ट्रोलिंग से टूटीं ऋषिता कोठारी? लिखा कुछ ऐसा कि फैंस रह गए दंग!

Seher Hone Ko Hai शो इन दिनों बंद होने के चलते चर्चा में बना हुआ है. हाल ही में शो के लीड एक्टर ने साइबर बुलिंग की शिकायत की थी, वहीं अब उनकी को-स्टार के भी सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिससे फैंस भी दंग रह गए.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 23, 2026 4:10 PM IST

Seher Hone Ko Hai: ट्रोलिंग से टूटीं ऋषिता कोठारी? लिखा कुछ ऐसा कि फैंस रह गए दंग!
ऋषिता कोठारी का छलका दर्द

Seher Hone Ko Hai Show Controversy: टीवी का पॉपुलर शो 'सहर होने को है' (Seher Hone Ko Hai) इन दिनों विवादों में बना हुआ है. हाल ही में सीरियल के लीड एक्टर पार्थ समथान (Parth Samthaan) ने सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग की शिकायत दर्ज कराई थी और इसके बाद उन्होंने ब्रेक लेने की बात कही थी, जिसके बाद से ही शो के बंद होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि, इस बीच अब उनकी को-स्टार ऋषिता कोठारी (Rishita Kothari) ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ ट्रोलर्स को आइना दिखाया है, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है, जिससे उनके फैंस भी दंग रह गए.

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बीते दिनों खबर आई थी कि, 'सहर होने को है' के सेट पर पार्थ समथान और ऋषिता कोठारी के बीच कुछ अनबन हो गई थी, जिसके बाद मामले को बढ़ता देख मेकर्स ने शो की शूटिंग रोकने का फैसला लिया. हालांकि, दोनों में किसी ने भी अपने बीच हुए झगड़े पर सीधे तौर पर बात नहीं की है. पहले जहां पार्थ ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का ऐलान किया था, वहीं अब ऋषिता ने भी पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर की है.

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कैसे शुरू हुआ ये पूरा विवाद?

दरअसल, ये मामला तब बिगड़ गया जब सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स जिन्हें कथित तौर पर पार्थ के फैंस के रूप में बताया जा रहा है उन्होंने ऋषिता को ट्रोल करना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं यूजर्स ने मेकर्स से एक्ट्रेस को शो से हटाने की मांग तक कर डाली. इसी के बाद अब ऋषिता कोठारी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए लोगों के जजमेंट और मानसिक दुख के बारे में बात की.

ट्रोलिंग के बीच ऋषिता कोठारी ने किया पोस्ट

ऋषिता कोठारी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैं हमेशा से एक शांत रहने वाली इंसान रही हूं...लेकिन मेरी खामोशी का मतलब यह नहीं कि, मुझे महसूस नहीं होता. इसका यह मतलब नहीं कि, मुझे चोट नहीं लगती और इसका यह मतलब तो बिल्कुल नहीं कि मुझे गलत समझा जाए.'

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ऋषिता कोठारी को कौन सी बात ने तोड़ा?

एक्ट्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा, 'वह काम मिलने पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन लाइमलाइट के बुरे पहलू से दुखी भी हैं.' उन्होंने कहा, 'मैं खुद को खुशनसीब मानती हूं कि उस इंडस्ट्री ने मुझे अपने जीने और टैलेंट दिखाने का मौका दिया. दर्शकों के प्यार के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन इसी प्यार के साथ नफरत और जजमेंट भी आया जो मुझे समझ नहीं आता. यह नफरत सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे परिवार और दोस्तों के लिए भी है और यही बात मुझे सबसे ज्यादा तोड़ती है.'

'चुप रहना भारी पड़ा'

ऋषिता ने आगे बताया कि, 'काफी समय तक मैंने सबकुछ अपने अंदर दबा कर रखा. खुद को मनाया कि शायद नए होने के नाते सब चुपचाप सहना पड़ता है. मुझसे कहा गया कि, यह 'मर्दों की दुनिया है और तुम्हें झेलना पड़ेगा' पर धीरे-धीरे यह खामोशी मुझ पर भारी पड़ने लगी. कई बार मुझे लगा कि मैं बेबस और अकेली हूं, जैसे मैं कुछ भी कहूं या न कहूं मुझ पर सवाल ही उठाए जाएंगे.'

'भगवान मेरे साथ हैं'

एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में लोगों से एक सवाल भी किया है, उन्होंने कहा, 'चुप रहने को घमंड क्यों मान लिया जाता है? रिएक्शन न देने को कसूरवार होना क्यों समझा जाता है? प्यार के साथ इतनी नफरत क्यों आती है? मैं यहां सिर्फ एक्टिंग करने और प्यार बांटने आई हूं. उम्मीद है कि नफरत के इस शोर में रोशनी मिलेगी और सच अपने आप सामने आएगा. भगवान मेरे साथ हैं. हर हर महादेव.'

पार्थ ने पोस्ट में कही थी ये बातें

आपको बता दें कि, इसके पहले शो के लीड एक्टर पार्थ समथान ने भी इंटरनेट पर फैली नेगेटिविटी पर बात की थी. उन्होंने बताया था कि, कुछ बॉट अकाउंट्स (फर्जी प्रोफाइल) के जरिए उनकी पर्सनल लाइफ और परिवार को निशाना बनाया जा रहा है. हालांकि, पार्थ ने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा किया कि उन्हें पता है कि इसके पीछे कौन है.

'इसके पीछे कौन है मैं जानता हूं'

पार्थ ने अपनी पोस्ट में लिखा था, 'मैं हमेशा से शांत और पॉजिटिव रहने वाला इंसान हूं, लेकिन हाल ही में मैंने देखा कि कोई फर्जी अकाउंट्स खरीदकर मेरे और मेरे परिवार के बारे में बकवास कमेंट करवा रहा है. यह हैरान करने वाला और बहुत ही दुखद है, मैं गुस्से में हूं.' आगे ने उन्होंने लिखा था कि, 'मुझे अंदाजा है कि इसके पीछे कौन है पर नाम लेना बेकार है. इसलिए मैंने कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का फैसला किया है. मैं अपनी एनर्जी साइबर क्राइम में शिकायत करने के बजाय अपनी जिंदगी और 'माहिद' के रोल पर लगाना चाहता हूं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Entertainment News Parth Samthaan Rishita Kothari Seher Hone Ko Hai Tv News