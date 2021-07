Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki: Rubina Dilaik के शो पर जल्द ही लगेगा ताला, बॉलीवुड के दबंग Salman Khan बने वजह?

Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki: Rubina Dilaik's Show To Go Off Air Due To Salman Khan's Bigg Boss 15?: अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) की विनर रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) ने दोबारा सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की (Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki) में काम करना शुरू किया था। रुबीना दिलाइक के आने से सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की की टीआरपी में भारी उधाल देखने को मिला था। वह बात अलग है कि कुछ समय बाद फिर से शो का हाल खराब हो गया। इसी बीच खबर आ रही है कि रुबीना दिलाइक का शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की जल्द ही बंद होने वाला है। Also Read - Rubina Dilaik संग काम करने से पहले Cezanne Khan ने कभी नहीं देखा Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki का एक भी एपिसोड

चैनल सीरियल 'शक्ति अस्तित्व के एहसास की' पर ताला लगाने के बारे में सोच रहा है। इस फैसले की वजह बने हैं सलमान खान (Salman Khan)… जिनकी वजह से रुबीना दिलाइक को जोरदार झटका लगने वाला है। एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई की एक रिपोर्ट की मानें तो कलर्स चैनल सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की का टाइम स्लॉट बिग बॉस 15 के लिए खाली करना चाहता है।

सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की के अलावा सीरियल उड़ारियां पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इन दोनों शोज को बंद करने के बाद बिग बॉस 15 को प्रसारित किया जाएगा। सूत्रों ने दावा किया है कि नमक इश्क का के बाद अब सीरियल 'शक्ति अस्तित्व के एहसास की' पर ताला लगने वाला है। Also Read - Shakti Astitva Ke Ehsaas Kii स्टार Aniruddh Dave आए कोरोना वायरस की चपेट में, तबीयत बिगड़ने पर हुए आईसीयू में भर्ती

ये खबर सुनकर 'शक्ति अस्तित्व के एहसास की' के फैंस का दिल जरूर टूट जाएगा। साल 2016 से सीरियल 'शक्ति अस्तित्व के एहसास की' फैंस का मनोरंजन कर रहा है। ऐसे में अचानक से 'शक्ति अस्तित्व के एहसास की' पर ताला लगने से फैंस को जोरदार झटका लगने वाला है। Also Read - Shakti Astitva Ke Ehsaas Kii Promo: Rubina Dilaik के शो में धमाकेदार एंट्री मारेंगे Cezanne Khan, खिल उठेगा 'गुलाबो' का चेहरा

देखें सीरियल 'शक्ति अस्तित्व के एहसास की' का प्रोमो-

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

हालांकि अब तक भी चैनल ने इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है। वहीं शो की प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा ने भी इस खबर पर कोई बयान नहीं दिया है। गौरतलब है कि बिग बॉस 15 शुरूआती 6 हफ्तों में वूट पर प्रसारित किया जाएगा। जिसके बाद सितंबर में बिग बॉस 15 को टीवी पर ऑन एयर किया जाना है।