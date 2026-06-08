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Mukesh Khanna के लड़कियों पर दिए गए विवादित बयान पर ललित परिमू ने कहा- 'वह समय के साथ नहीं चल रहे'

Lalit Parimoo On Mukesh Khanna Statement: 'शक्तिमान' एक्टर ललित परमू ने मुकेश खन्ना के लड़कियों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 8, 2026 7:09 PM IST
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ललित परिमू ने मुकेश खन्ना के लिए ये बात कही है.

वेटरन एक्टर मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं. वह अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में आ जाते हैं. मुकेश खन्ना ने कुछ साल पहले लड़कियों को लेकर बयान दिया था, 'कोई भी लड़की अगर किसी लड़के से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूं, तो वो लड़की नहीं है, वो धंधा करती है.' मुकेश खन्ना के इस बयान के बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है. अब 'शक्तिमान' फेम एक्टर ललित परिमू (Lalit Parimoo) ने मुकेश खन्ना के इस पुराने बयान पर प्रतिक्रिया दी है. आइए जानते हैं कि ललित परिमू ने क्या कहा है.

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मुकेश खन्ना के बयान पर ललित परिमू का रिएक्शन

एक्टर ललित परिमू ने मुकेश खन्ना ने के बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा, 'मुकेश जी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस मामले में वह पिछली पीढ़ी हैं. आज तो 10 लड़कियों में से शायद ऐसा कह सकती हैं. कल्चर इतना बदल गया है कि ऐसा कह सकती हैं. महिलाओं के अंदर आज के समय में खासकर पढ़ी-लिखी, पैसा कमाने वाली इंटिमेसी में डिमांड करने वाली लड़कियों की कीमत बढ़ गई है. अब वो मासूम लड़कियां कहां जा रही हैं? अधिक शर्मीली और संकोची महिला की छवि अब सामान्य नहीं रही. इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुछ गलत कर रही हैं. वह बस एक महिला के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही हैं.'

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ललित परिमू ने अमेरिका और यूरोप की महिला पर की बात

ललित परिमू ने कहा, 'अमेरिका और यूरोप में जहां औरत के आजादी पर इतनी बात हुई, जहां औरत ऑर्गेज्म तक बात करती हैं, उसको अगर इंटीमेसी में संतुष्टि नहीं मिलती है तो वह पुरुष नाता तोड़ सकती है. जहां ऐसा कल्चर आ चुका है, वहां ये तो बहुत छोटी बात है.' ललित परिमू ने आगे कहा, 'ये मुकेश जी के विचार हैं. वह ऐसा सोचते हैं तो ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं. लेकिन वह समय के साथ नहीं चल रहे हैं.' ललित परिमू ने आखिर में कहा कि मुकेश खन्ना का कमेंट महिलावादी के पारंपर विचार से निकला हो सकता है. उन्होंने कहा, 'इसका अर्थ ये भी निकलता है कि अगर वो जीवन में किसी महिला से संबंध बनाएं तो ऐसी महिला की कामना होगी जो ऐसी बिल्कुल ना हो. आपके मन एक छवि होती है ना महिला की. उनके मन में जो छवि है वो अलग तरह की महिला की है. वो शायद अभी भई 50 या 60 साल पहले वाली भारतीय महिला, भारतीय मध्यम वर्ग की पढ़ी-लिखी महिला को देख रहे हैं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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