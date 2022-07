Vineeta Singh On Face Criticism Over Looks: सोनी टीवी के सुपरहिट शो 'शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India)' की बड़ी सफलता के बाद अब जल्द ही यह अपने नए सीजन के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। इसी बीच शुगर कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर और सीईओ विनीता सिंह ने हाल ही में लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई तरह के राज खोले। विनीता सिंह भारत की एक सबसे सफल बिजनेसवुमेन में से एक हैं, लेकिन अपने लुक्स को लेकर उन्हें भी काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। Also Read - Today TV News: दुबई से सगाई कर लौटीं अर्शी खान? 'खतरों के खिलाड़ी 12' में नजर आएंगी 'छोटी सरदारनी' एक्ट्रेस

इंटरव्यू के दौरान विनीता सिंह (Vineeta Singh) ने बताया कि लोग उन्हें उनके लुक्स के लिए किस तरह से ट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा, "मैं एक कंपनी की सीईओ हूं, लेकिन अब भी लोग कमेंट करते हैं कि 'आप इतनी खूबसूरत नहीं दिखती हैं', 'आपने मेकअप ब्रांड इसलिए शुरू किया क्योंकि आप इतनी बुरी दिखती हैं' लोग मेरे लुक्स के लिए इस तरह की नेगेटिव बातें कहते हैं।"

विनीता (Vineeta Singh Sugar Cosmetics) ने यह भी बताया कि अब उन्होंने अपने पोस्ट पर लोगों के कमेंट पढ़ना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, "इंस्टाग्राम पर महिला के रूप में आपकी अपीयरेंस को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन जब मैं कुछ पोस्ट करती हूं तो 95% कमेंट मेरे लुक्स को लेकर होते हैं। यह उन चीजों में से एक है,जैसे लड़की होना कोई उत्पाद हो।"

विनीता ने आगे कहा, "कभी किसी ने यह पूछा कि स्वीट जॉब्स एक ही तरह की शर्ट क्यों पहनते हैं। मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स के लिए एक ही तरह टी-शर्ट पहनना ठीक है।" केवल इतना ही नहीं विनीता ने यह भी कहा कि लोग उनके बिजनेस (शुगर कॉस्मेटिक्स) को लेकर उनका मजाक भी उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह स्टील का बिजनेस भी शुरू करती हैं तब भी ऐसे लोग इसी तरहकी बकवास करेंगे।

यूनिक बिजनेस आइडिया के जरिए फंडिंग जीतने वाले शो 'शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India)' में 'भारतपे' के संस्थापक अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover), शुगर कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर और सीईओ विनीता सिंह, लेंसकार्ट डॉट कॉम के संस्थापक पीयूष बंसल (Piyush Bansal), एमक्योर फार्मास्युटिक्लस की निदेशक नमिता थापर (Namita Thapar) बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता, शादी डॉट कॉम के संस्थापक अनुपम मित्तल और ममाअर्थ की संस्थापक गजल शार्क के तौर पर नजर आए थे। ऐसे में अब ये देखना होगा कि शो के दूसरे सीजन में कौन-कौन से बिजनेसमैन शार्क के तौर पर नजर आएंगे।