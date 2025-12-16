'उसने मेरी केयर की...', तान्या मित्तल के लिए बदले अमाल मलिक के बोल, को-कंटेस्टेंट की जमकर की तारीफ

सलमान खान का विवादित शो 'बिग बॉस सीजन 19' भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन शो के एक्स कंटेस्टेंट्स लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. जहां एक तरफ कंटेस्टेंट्स अपनी सफलता की पार्टी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक क्लिप ने अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच के रिश्ते को दिखा रहा है. टॉप 5 कंटेस्टेंट रहे सिंगर अमाल मलिक ने तान्या मित्तल के साथ अपनी एक वायरल क्लिप पर आपत्ति जताई है. हालांकि, अपने बयान में उन्होंने तान्या के लिए ऐसी बात कही, जिसे सुनकर फैंस ही नहीं, बल्कि खुद तान्या मित्तल हो जाएंगी. आपको बता दें कि अमाल मलिक और तान्या मित्तल का रिश्ता बिग बॉस के घर में कई बार बदला. पहले ये दोस्त बनते दिखे फिर बाद में इनके बीच प्यार वाला रंग भी दिखा. वहीं अंतिम समय में दोनों के बीच झगड़े भी हो गए थे.
अमाल का रिएक्शन
सोमवार रात को अमाल मलिक ने अपने ऑफिशियल 'एक्स' (X) अकाउंट पर एक वीडियो क्लिप पर अपनी बात रखी दी. यह क्लिप शो की है, जब उर्फी जावेद एक टास्क करवाने के लिए घर के अंदर आती हैं. वह अमाल मलिक और तान्या मित्तल को बुलाती हैं और दोनों को साथ में एक रोमांटिक डांस करने के लिए कहती हैं. एक फैन ने इसी क्लिप को शेयर करते हुए लिखा था, "रियल केमिस्ट्री यहां से शुरू होती है... आई गेस." फैन द्वारा बनाए गए इस वीडियो को शेयर करते हुए अमाल ने जवाब में लिखा कि "भाई ये टास्क था और सही नहीं होता अगर मैं इगोस्टिक होकर होस्ट या मेहमान के कहने पर ये नहीं करता, तो इगोस्टिक लगता. अगर शो की डिमांड थी कि कुछ लोग पेयरअप हों और टास्क करें, तो हमने वह किया, क्योंकि हमें करना था. वह चैनल का क्रिएटिव था और लोग रोमांस निकालकर लगातार क्लिप बना रहे हो."
TRENDING NOW
तान्या की जमकर की तारीफ और मांगी माफी
शो के अंदर तान्या मित्तल से कई बार लड़ाई करने वाले अमाल मलिक ने बाहर आने के बाद तान्या के लिए दिल से तारीफ भी की. उन्होंने लिखा, "तान्या मित्तल ने पूरे सीजन जिस तरह से मेरी केयर और चिंता की, मैं उसके लिए आभारी हूं." इसके साथ ही, अमाल ने शो के अंदर अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी. अमाल ने कहा कि "मैंने कई चीजें ऐसी बोल दीं, जो मुझे पता है कि उन्हें और उनके चाहने वालों को हर्ट हुई होंगी. मैं गुस्से में उन्हें पोक करने और जो भी गलतियां हुईं, उसके लिए माफी मांगता हूं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates