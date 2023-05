Sheezan Khan Gets Permission From Court To Go Abroad: टीवी के मशहूर एक्टर शीजान खान इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। बीते कुछ दिनों पहले उन्हें लेकर खबर आई थी कि वह रोहित शेट्टी के धमाकेदार शो 'खतरों के खिलाड़ी 13' का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें विदेश जाना पड़ता। ऐसे में शीजान खान ने कोर्ट में अनुमति पाने के लिए कोर्ट में आवेदन भी दाखिल किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शीजान खान के आवेदन पर कोर्ट ने अपना जवाब दे दिया है। साथ ही खबर यह भी है कि अब शीजान खान रोहित शेट्टी के शो 'खतरों के खिलाड़ी 13' का हिस्सा भी बन सकते हैं। Also Read - Khatron Ke Khiladi 13: जेल से बाहर आते ही खतरों से खेलेंगे शीजान? झेलेंगे रोहित शेट्टी का टॉर्चर

शीजान खान को परमिशन मिलने के बाद उनके वकील ने कोर्ट का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, "हम न्यायालय के आभारी रहेंगे कि उन्होंने शीजान खान को 'खतरों के खिलाड़ी 13' की खातिर कोर्ट जाने की अनुमति दे दी।" मामले पर शीजान खान का भी बयान आया है। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर जवाब दिया, "मुझे पूरा विश्वास था कि न्याय होकर रहेगा।" बता दें कि कोर्ट की सुनवाई के वक्त एक्ट्रेस फलक नाज भी वहां मौजूद थीं। उन्होंने भाई शीजान खान को अनुमति मिलने पर कहा, "मैं इस बात से खुश हूं कि मेरे भाई को उसकी अजीविका कमाने का एक और मौका मिल गया।"

तुनिषा शर्मा की खुदकुशी के बाद गिरफ्तार हुए थे शीजान खान

बता दें कि तुनिषा शर्मा ने बीते साल 24 दिसंबर को 'अलीबाबा: दास्तान-ए-काबुल' के सेट पर फांसी लगाकर जान दे दी थी। उनकी खुदकुशी के बाद बॉयफ्रेंड और एक्टर शीजान खान को गिरफ्तार किया गया था। तुनिषा शर्मा की मां ने शीजान खान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने तुनिषा को आत्महत्या के लिए उकसाया है। गिरफ्तारी के बाद शीजान खान का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था। बता दें कि 70 दिनों तक जेल में रहने के बाद शीजान खान को 5 मार्च को जमानत मिली थी।

शीजान को मिले ऑफर से नाराज है तुनिषा शर्मा का परिवार

बता दें कि तुनिषा शर्मा की मां ने शीजान खान को मिले 'खतरों के खिलाड़ी 13' के ऑफर पर नाराजगी जाहिर की थी। उनका कहना था कि वह कोर्ट में दाखिल हुए शीजान के आवेदन का विरोध करेंगे। तुनिषा के परिवार ने चैनल्स पर भी जमकर सवाल खड़े किये थे।