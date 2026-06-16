Sanchita Ugale के निधन पर 'फेक सिम्पैथी' दिखाने वालों पर फूटा Sheezan Khan का गुस्सा, वीडियो शेयर कर कह दी कड़वी बात!

Sanchita Ugale Death: 15 जून 2026 को मशहूर टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले (Sanchita Ugale) के अचानक सुसाइड की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इस दुखद घड़ी में सोशल मीडिया पर उमड़े 'शोक के सैलाब' को देख 'गंगा माई की बेटियां' (Ganga Mai Ki Betiya) फेम एक्टर शीजान खान (Sheezan Khan) का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने एक वीडियो शेयर कर उन लोगों को आड़े हाथों लिया है, जो किसी के जाने के बाद 'फेक सिम्पैथी' यानी दिखावे का दुख जताते हैं. एक्टर ने उन लोगों को कड़वे सच का आईना दिखाते हुए उन रील्स और स्टोरीज पर सवाल उठाए हैं जिनमें लोग लिखते हैं, 'काश मैंने फोन कर लिया होता.' शीजान ने सोशल मीडिया दिखा रहे लोगों के इस पाखंड पर ऐसा कुछ कह दिया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है.
16 जून 2026 को शीजान खान (Sheezan Khan Video) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, 'मेरा सबसे एक सीधा सा सवाल है. जब भी किसी की मौत होती है, खासकर किसी यंग इंसान की, तो सोशल मीडिया पर एक जैसे पोस्ट की बाढ़ आ जाती है. 'काश मैंने फोन कर लिया होता', 'काश मैं वहां होता', 'हम मिलने वाले थे','यह कैसे हो गया?' शीजान ने आगे कहा, 'मैं हर बार सोचता हूं कि जब वो इंसान जिंदा था, तब आप में से कितनों ने सच में कोशिश की थी? खबर आने या 'RIP' पोस्ट करने से पहले, आखिरी बार आपने कब उस दोस्त से बात करने की कोशिश की जो पिछले कई महीनों से सबसे कट रहा था? आपने कब फोन करके उनका हाल-चाल जाना था?'
शीजान ने लोगों से अपन रियल लाइफ के रिश्तों की जिम्मेदारी लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि किसी हादसे या नुकसान का इंतजार मत करो. अगर किसी की याद आती है, तो उसे तुरंत फोन या मैसेज करो. एक्टर ने कहा, 'बाद में इस चीज का दुख मनाना, अफसोस करना बहुत आसान है. लेकिन जब वो इंसान आपके पास है, तब वो कोशिश करना सबसे मुश्किल काम है. आपने वो मुश्किल काम कब किया था? तो अगली बार 'I wish we had spoken' जैसी सोशल मीडिया स्टोरी लगाने से पहले, एक बार खुद से जरूर पूछना कि जब मौका था, तब क्या मैंने सच में कोई कोशिश की थी?'
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आपको बता दें कि खुद शीजान खान का अतीत भी ऐसे ही एक विवाद से जुड़ा रहा है. साल 2022 में उनकी को-स्टार और एक्स-गर्लफ्रेंड तुनिषा शर्मा के सुसाइड मामले में शीजान को 'आत्महत्या के लिए उकसाने' के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. तुनिषा की मां की शिकायत के बाद शीजान को करीब 70 दिन जेल में बिताने पड़े थे, जिसके बाद मार्च 2023 में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था. शायद यही वजह है कि शीजान ने इस मुद्दे पर इतनी बेबाकी और गहराई से अपनी बात रखी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…