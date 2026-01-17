ENG हिन्दी
  • शेफाली जरीवाला की ब्लैक मैजिक से हुई थी मौत? पति पराग त्यागी बोले- 'मुझे पता है...'...

शेफाली जरीवाला की ब्लैक मैजिक से हुई थी मौत? पति पराग त्यागी बोले- 'मुझे पता है...'

Parag Tyagi Interview: दिवंगत अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मौत काले जादू के कारण हुई थी, इसको लेकर कयासबाजी होती रहती है. अब उनके पति पराग त्यागी ने इसको लेकर ये बात कही है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 17, 2026 6:45 PM IST

शेफाली जरीवाला की ब्लैक मैजिक से हुई थी मौत? पति पराग त्यागी बोले- 'मुझे पता है...'

एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) का साल 2025 में 42 साल की उम्र निधन हो गया था. शेफाली जरीवाला की अचानक मौत ने ना सिर्फ उनकी फैमिली को बल्कि उनके तमाम चाहने वाले फैंस को झकझोर कर रख दिया था. एक्ट्रेस को लेकर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहीं. टीवी और फिल्म दोनों इंडस्ट्री में काम करने वाली शेफाली जरीवाला को लेकर कई बार बातें सामने आई कि उन पर ब्लैक मैजिक किया गया था. अब दिवंगत अभिनेत्री के पति और एक्टर पराग त्यागी (Parag Tyagi) ने इस पर खुलकर बात की है. पराग त्यागी ने बताया है कि उनकी पत्नी को क्या हुआ था. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा.

पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में पराग त्यागी ने किया खुलासा

एक्टर पारस छाबड़ा अपने पॉडकास्ट में सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करते हैं. अब उन्होंने एक्टर पराग त्यागी से उनकी दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला को लेकर बात की है. पारस छाबड़ा ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि शेफाली के साथ कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है.' इस पर पराग त्यागी ने कहा, 'बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हैं. मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है किसी ने किया है. अचानक से कार्डियक अरेस्ट की दिक्कत हुई. ना सीपीआर काम किया और कुछ काम नहीं करता है.' पराग त्यागी ने आगे कहा, 'कर्मा ही आप साथ लेकर जाओगे. कुछ नहीं रहेगा और कुझ नहीं लेकर जाओगे. मेरी बीवी एक ट्रैक पैंट और शर्ट में गई है. मैं माफी मांगते हुए कह रहा हूं कि आज के समय पर मां-बाप नहीं भाते, भाई-बहन तो बिल्कुल भी नहीं भाते. लोगों को इमोशन से खेलते हैं.'

शेफाली जरीवाला ने साल 2002 में शुरू किया था करियर

शेफाली जरीवाला का 27 जून, 2025 को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था. 42 साल की एक्ट्रेस की निधन की खबर को पचाना लोगों के लिए काफी मुश्किल था. शेफाली जरीवाला ने साल 2002 में म्यूजिक वीडियो 'कांटा लगा' अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वह 'कांटा लगा गर्ल' के नाम से मशहूर हो गईं. एक्ट्रेस ने इसके बाद तमाम प्रोजेक्ट में काम किया है. शेफाली जरीवाला ने साल 2004 में म्यूजिक कंपोजर हरमीत सिंह के साथ शादी की थी और साल 2009 में दोनों का तलाक हो गया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने एक्टर पराग त्यागी के साथ साल 2014 में शादी की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

