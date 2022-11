एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के अंदाज का हर कोई दीवाना रहता है। उनकी अदाओं को फैंस खूब पसंद करते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और वह जहां भी जाती हैं तो उनके फैंस उन्हें घेर लेते हैं। इसके साथ ही वह आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं। इस समय शहनाज गिल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उनकी हर कोई तारीफ कर रहा है। दरअसल, शहनाज गिल इस वीडियो में जिस तरह से अपने फैंस का साथ दे रही हैं और अपने बॉडीगार्ड को डांट रही हैं, सभी उनके फैन हो गए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है।

शहनाज गिल एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए दुबई गई थीं। इस दौरान उनके फैंस ने अपने पसंदादा स्टार संग फोटो क्लिक करवाने के लिए उन्हें घेर लिया। फैंस की भीड़ को देखकर शहनाज गिल के बॉडीगार्ड ने उन लोगों को हटाने लगे तो वह अपने बॉडीगार्ड पर ही भड़क गईं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शहनाज गिल अपने बॉडीगार्ड से कहती हैं, 'आपको क्या दिक्कत है? ये लोग सिर्फ फोटो ही तो ले रहे हैं।' इसके बाद वहां तालियां बजती हैं। फिर शहनाज गिल अपने सभी फैंस के साथ फोटो क्लिक करवाती हैं। Also Read - Filmfare Achievers Night में रणवीर सिंह ने मारी धांसू एंट्री, शहनाज गिल-मानुषी छिल्लर ने लूटी लाइमलाइट

#ShehnaazGill: She scolded the bodyguard and told him not to say anything to fans. She took a picture with her every fan.??✨ pic.twitter.com/JcWucSVEIP

— ????♡ (@jaadafahoo) November 18, 2022