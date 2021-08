Sidharth Shukla संग रिलेशनशिप पर Shehnaaz Gill ने तोड़ी चुप्पी, कहा 'वो मेरी फैमिली से...'

Shehnaaz Gill on her relationship with Sidharth Shukla: सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की दोस्ती को एक साल से ज्यादा हो गया है। आज भी कई लोगों को यकीन है कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल डेटिंग कर रहे हैं। हालांकि दोनों एक्टर्स में से किसी ने भी अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया है। सिडनाज के नाम से मशहूर सिद्धार्थ और शहनाज सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से एक हैं, जिनकी जोड़ी को बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में लोगों ने खूब पसंद किया था। हाल ही में एक चैट शो में शहनाज ने सिडनाज की लोकप्रियता के पीछे के कारण के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने सिद्धार्थ को 'फैमिली' बताया और कहा कि उनका रिलेशनशिप एकदम प्योर है। Also Read - Pawandeep Rajan का गाना सुन रोते-रोते बेसुध हुईं Arunita Kanjilal तो Bell Bottom से Lara Dutta के लुक ने उड़ाए सबके होश, ये रहा पूरा Viral Content

शहनाज ने अपने स्टाइल में कहा, 'सिडनाज अभी भी फेमस क्यों है, इसके पीछे एक ही कारण है और वो यह है कि हमारा रिश्ता रियल है। हमारा रिश्ता एकदम प्योर है। मुझे लगता है कि लोग इससे जुड़े हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने मुझे प्यार किया है। वो मुझे काफी अच्छा लगा है। हम दोनों की एक-दूसरे के लिए एक जैसी फीलिंग थीं। यह बहुत प्यारा था। मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि उनके साथ मेरा रिश्ता अलग है। वह मेरे परिवार की तरह है।'

चैट शो के दौरान शहनाज को अपने बिग बॉस के दोस्तों में से एक को धमकी भरे लहजे में वॉयस नोट भेजकर हिम्मत दिखाने के लिए भी कहा गया था। शुरुआत में शहनाज ने कहा कि बिग बॉस 13 से उनका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने सिद्धार्थ को वॉयस नोट भेजने का फैसला किया। शहनाज उन्हें प्यार से 'Siddy' बुलाती हैं।

बिग बॉस 13 से बाहर आने के बाद शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इस रिएलिटी शो के बाद दोनों को कई म्यूजिक वीडियोज में भी देखा गया। इन वीडियोज में दर्शकों ने सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया।