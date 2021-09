Sidharth Shukla के अंतिम संस्कार से पहले खराब हुई Shehnaaz Gill की हालत, स्विच ऑफ किया अपना फोन

Shehnaaz Gill has switched off her phone before Sidharth Shukla's last rituals revealed Bigg Boss star Shefali Bagga: सिद्धार्थ शुक्ला ने बीते गुरुवार की सुबह ही अंतिम सांस ली है। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने घर पर ही दम तोड़ दिया था। कल शाम तक मुंबई के कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किया गया है और अबसे कुछ ही देर में उनकी डेडबॉडी को अस्पताल से घर लाया जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से परिवार और इंडस्ट्री पूरी तरह से हिल गई है। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहें। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के बारे में जानने के लिए परेशान हैं। Also Read - Sidharth Shukla के निधन से हिल गई फिल्म इंडस्ट्री, Akshay Kumar और Salman Khan समेत इन सेलेब्स ने जताया शोक

हर किसी को ये बात चुभ रही है कि अब सिद्धार्थ के बिना शहनाज का क्या होगा? सिडनाज के करीब रही बिग बॉस (Bigg Boss 13) प्रतियोगी शेफाली बग्गा (Shefali Bagga) ने शहनाज गिल की हालत पर एक अपडेट दी है। शेफाली बग्गा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है, ‘मैंने उसे कई बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। अब उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। हम सभी के लिए ये समय बहुत मुश्किल भरा है।’

पिता से शहनाज गिल से कही ये बात

शहनाज गिल के पिता मीडिया को उनकी हालत से जुड़ी अपडेट लगातार दे रहे हैं। शहनाज गिल के पिता ने कल शाम ही मीडिया को बताया है कि शहनाज गिल पूरी तरह से टूट चुकी हैं और पंजाब से उनके भाई शहबाज भी कल रात ही मुंबई पहुंचे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज गिल ने अपने पिता से सिर्फ इतना ही कहा 'अब मैं कैसे जिऊंगी?'

सिद्धार्थ से शादी करना चाहती थीं शहनाज गिल

बिग बॉस का हिस्सा रह चुके अबु मलिक ने खुलासा किया है कि पहले लॉकडाउन के आसपास ही शहनाज गिल ने उनसे बात की थी। उस दौरान शहनाज गिल ने अबु मलिक से कहा था कि वो सिद्धार्थ शुक्ला को शादी के लिए मनाए। साथ ही अबु ने ये भी बताया है, 'सिद्धार्थ शुक्ला उनसे हमेशा कहते थे कि जब भी शहनाज नाराज होती है तो उनका मूड भी खराब हो जाया करता था। वो शहनाज से बहुत प्यार करता था।'