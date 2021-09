आखिरी पलों में Shehnaaz Gill की ये बात मानने से इंकार करते रहे Sidharth Shukla, KRK का बड़ा दावा Shehnaaz Gill Requested to Sidharth Shukla to Check With Doctors in last Night: केआरके (KRK) ने अपने वीडियो में खुलासा किया है कि शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने बार-बार सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा था लेकिन सिद्धार्थ उनकी एक नहीं सुनी।