Shehnaaz Gill का शादी से उठा भरोसा, 'देसी वाइब्स विद शहनाज गिल' पर एक्ट्रेस ने बताया सच Shehnaaz Gill talks about marriage for first time: बिग बॉस फेम शहनाज गिल ने पहली बार शादी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में उनके शो 'देसी वाइब्स विद शहनाज गिल' पर भुवन बाम आए थे। इस दौरान शहनाज गिल ने शादी को लेकर अपनी राय दी।