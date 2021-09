Shehnaaz Gill's biggest enemy Himanshi Khurana shares these 2 post after Sidharth Shukla's demise to console her: सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री को बुरी तरह से हिल चुकी है। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने से हर कोई आहत है। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस का ये सोच-सोचकर बुरा हाल है कि अब शहनाज गिल किस तरह से खुद को संभालेंगी? फैंस ही नहीं बल्कि उनकी जानी दुश्मन हिमांशी खुराना का भी दिल पिघल गया है। सिद्दार्थ शुक्ला के निधन की खबर ने हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। हिमांशी खुराना ने बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में हिस्सा लिया था और यहीं पर उनकी मुलाकात सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) से हुई थी। शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) भी इसी शो का हिस्सा थी और हिमांशी खुराना के साथ उनकी दुश्मनी काफी पुरानी थी, जिसकी झलक शो पर भी खूब देखने को मिली। Also Read - Sidharth Shukla के निधन के बाद ट्रेंड हुआ #SidNaaz, लोगों को सताई Shehnaaz Gill की चिंता तो पुराने वीडियो से याद आए टीवी के 'एंग्री मैन'

सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद हिमांशी खुराना सोशल मीडिया पर लगातार कुछ ना कुछ पोस्ट कर रही हैं। बीती रात ही उन्होंने 2 पोस्ट ऐसे भी शेयर किए हैं, जिसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्होंने इशारों-इशारों में ही शहनाज गिल की हिम्मत बढ़ाई है।

पहले पोस्ट में हिमांशी खुराना ने लिखा है, ‘दीये प्यार के इस तरह जलते रहें....जो इस दुनिया में बिछड़े हैं वो...वो जन्नत में मिलते रहें।’ इस पोस्ट के साथ ही हिमांशी खुराना ने टूटे हुए दिल का इमोजी भी लगाया है।

दूसरे पोस्ट में हिमांशी ने लिखा है, ‘किसी के बिना अगर जीना ना आए...तो उसे भगवान बना लो...इस जिंदगी के बाद तो मिलना होगा...।’

आज होगा सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार

कल देर शाम तक सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम होता रहता है। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार आज होने वाला है। सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्द ही आने वाली है। इस बीच सोशल मीडिया पर लगातार दिवंगत अभिनेता और उनसे जुड़े लोगों का नाम ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है।