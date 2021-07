Shehnaaz Gill को ठोका अंग्रेजी मैगजीन ने सलाम, नए प्लेटिनम बोन्ड लुक में सेक्सी कर्व फ्लॉन्ट करते हुए दिए पोज

Shehnaaz Gill's features in Filmfare magazine cover in an ultra-hot look and dress: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) फेम पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छूती जा रही हैं। बिग बॉस के बाद एक्ट्रेस की लोकप्रियता में भारी उछाल आई। इस टीवी रियलिटी शो ने पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस शहनाज गिल की को फिल्मफेयर (Filmfare) मैगजीन कवर पर खास जगह मिली है। जिसके बाद एक्ट्रेस की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं। Also Read - Shehnaaz Gill संग ब्रेकअप की अफवाह फैलाने वालों पर फूटा Sidharth Shukla का गुस्सा, कहा, 'भई, आंखें चौड़ाने के लिए...'

मैगजीन कवर के लिए एक्ट्रेस शहनाज गिल ने अल्ट्रा ग्लैम लुक में फोटोज क्लिक करवाई हैं। जिसकी वजह से एक्ट्रेस का ये नया लुक सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। शहनाज गिल ने फोटोशूट के लिए प्लेटिनम बोन्ड विग पहना है। साथ ही एक्ट्रेस ने ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप वाली ब्लैक ड्रेस पहनी हैं। इस फोटो में शहनाज गिल किसी हॉलीवुड स्टार से कम नहीं लग रही हैं। शहनाज गिल की फोटो मैगजीन ने कवर पेज पर छापते हुए उन्हें ‘द नेक्स्ट बिग थींग’ का कैप्शन दिया है। शहनाज गिल की ये तस्वीर आप यहां देख सकते हैं।

View this post on Instagram A post shared by Filmfare (@filmfare)

वायरल हो रहा हैं शहनाज गिल का ये लुक

फिल्मफेयर के कवर पेज पर आते ही सोशल मीडिया पर शहनाज गिल के नए लुक को लेकर सनसनी मच गई है। उनकी इस तस्वीर पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। शहनाज गिल के डाई हार्ड फैंस को उनका ये नया रूप खूब पंसद आ रहे हैं। लोगों से मिल रहे सोशल मीडिया रिएक्शनस आप यहां देख सकते हैं।

To Haters

I just want to say

"Angoor Khatte Hein" Baby is on Fire ???❤❤❤#ShehnaazGillTheNextBigThing #ShehnaazGill pic.twitter.com/xSfsficgDw — F✨SidNaaz✨ (@__SidNaaz_) July 15, 2021

शहनाज गिल की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मैगजीन कवर ने पोस्ट में लिखा, 'आप शहनाज़ गिल की फोटो, वीडियो या फिर उनके रियलिटी टीवी शो के पॉपुलर डायलॉग्स पर किसी के रिक्रिएटेड वीडियो को देखे बिना सोशल मीडिया को नीचे स्क्रॉल नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ी बात है। जिसने उन्हें एक बहुत बड़ी हस्ती बना दिया है। वो अपने स्पष्ट व्यक्तित्व और मनमोहक लुक से इंटरनेट हिला देती हैं। शहनाज़ हर किसी की पसंदीदा गर्ल-नेक्स्ट-डोर हैं, जिन्होंने पहले ही पंजाबी सिनेमा की दुनिया में तूफान ला दिया है । वो भविष्य में और भी बड़ी चीजें हासिल करने के लिए तैयार हैं। हम अपने नए डिजिटल कवर के साथ एक समाचार निर्माता के रूप में उनकी सफलता की सराहना करते हैं।'