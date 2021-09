Rahul Mahajan says Shehnaaz Gill is in shock: सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से शहनाज गिल को बड़ा झटका लगा है। जब से सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत की खबर सामने आई है, तब से कई टीवी सेलेब एक्टर के घर पहुंच चुके हैं। इन सेलेब्स ने सिद्धार्थ के परिवार के साथ दुख बांटा और एक्टर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। टीवी इंडस्ट्री के बाकी कलाकारों की ही तरह शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) भी सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से शॉक में हैं। शहनाज गिल के पिता ने बताया है कि उनकी बेटी भरोसा ही नहीं कर पा रही है कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे। शहनाज इतने शॉक में हैं कि उन्हें लग रहा कि वो सिद्धार्थ के आखिरी पलों में उनके साथ थीं। Also Read - Sidharth Shukla के घर देर रात पहुंचे Aly Goni के ट्वीट ने मचाई खलबली, Shehnaaz Gill के बारे में लिखी ये बात

अली गोनी और राहुल महाजन (Rahul Mahajan) जैसे टीवी कलाकार बीते दिन सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जहां शहनाज की हालत देख वो बेहद दुखी हो गए हैं। राहुल महाजन ने मीडिया को जानकारी दी है कि सिद्धार्थ की लाश देखकर शहनाज गिल का चेहरा पीला पड़ गया है।

ईटाइम्स से बात करते हुए राहुल महाजन ने बताया है, 'उसका बदन पीला पड़ चुका है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि एक तूफान आया और उसका सबकुछ उजाड़कर चला गया।' शहनाज गिल की स्थिति समझने के लिए राहुल महाजन के ये शब्द ही काफी हैं। बिग बॉस के दौरान शहनाज गिल कई बार सिद्धार्थ शुक्ला के प्रति अपने प्यार का इजहार कर चुकी थीं। यहां तक कि सलमान खान ने भी सिद्धार्थ को समझाया था कि शहनाज उनके प्रति कितनी गंभीर हैं।

शहनाज गिल की बिगड़ती हालत को देखते हुए ही उनके भाई शहबाज बीते दिन मुंबई पहुंच गए हैं। शहबाज के बाद शहनाज गिल के पिता संतोक सिंह भी जल्द मुंबई के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं।