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'तुम्हें शर्म आनी चाहिए...' Shilpa Shinde पर भड़कीं Hina Khan, जमाने के सामने लगाई लताड़

Hina Khan on Shilpa Shinde false sexual harassment claim: भाभी जी घर पर है में धमाल मचा रहीं अदाकारा शिल्पा शिंदे ने हाल ही में अपने प्रोड्यूसर पर हैरेसमेंट के झूठे आरोप लगाने का दावा किया था. इसी बीच हिना खान का गुस्सा शिल्पा शिंदे पर फूट गया है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 4, 2026 7:31 AM IST
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Shilpa Shinde पर भड़कीं Hina Khan

Hina Khan on Shilpa Shinde false sexual harassment claim: शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) टीवी की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. शिल्पा शिंदे कब किसे क्या बोल दें, ये बात किसी को नहीं पता है. बीते कुछ समय से शिल्पा शिंदे लाइमलाइट से दूर थीं. इसी बीच शिल्पा शिंदे ने फिर से गढ़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए. हाल ही में शिल्पा शिंदे ने दावा किया है कि उन्होंने सीरियल भाभी जी घर पर हैं (Bhabhi Ji Ghar Par Hai) के प्रोड्यूसर पर झूठे छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे. भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में बात करते हुए शिल्पा शिंदे ने ये खुलासा किया था. उन्होंने कहा कि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था. ये बयान देकर शिल्पा शिंदे ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है. अब इंडस्ट्री के लोगों ने शिल्पा शिंदे को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है. हाल ही में टीवी की कोमोलिका हिना खान ने शिल्पा शिंदे की इस हरकत पर कमेंट किया है.

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हिना खान ने लिखी ये बात

अपनी इंस्टा स्टोरी पर शिल्पा शिंदे की हिना खान ने जमकर क्लास लगाई है. शिल्पा शिंदे का नाम लिए बिना हिना खान ने लिखा, वैसे मैं किसी के भी बारे में पब्लिकली बात करना पसंद नहीं करती हूं. मैं किसी के भी काम पर कमेंट करना ठीक नहीं समझती. तब केवल तभी अपनी जबान खोलती हूं जब मुझे लगता है कि सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है. स्पेशली अगर वो मुद्दा किसी औरत से जुड़ा हो. एक पब्लिक फिगर होने के नाते मुझे ये मौका मिला है तो मैं इस मौके का फायदा जरुर उठाऊंगी.

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शिल्पा शिंदे पर भड़कीं हिना खान

शिल्पा शिंदे के बारे में बात करते हुए हिना खान ने लिखा, किसी झगड़े को जीतने के लिए अपने जेंडर का इस्तेमाल करना शर्मनाक है. हर किसी को इस बारे में बात करनी चाहिए और जस्टिस की डिमांड करनी चाहिए. मैं खुद सदमे में हूं. मैं यहां प असली विक्टिम के बारे में बात करना चाहती हूं. यहां विक्टिव वो आदमी है जिसके बीवी बच्चे हैं और परिवार में और भी महिलाएं हैं. वो बहुत ही मेहनती प्रोड्यूसर हैं. एक एक्टर होने के नाते मैं इतना तो बोल सकती हूं कि एक लड़ाई को जीतने के लिए इस तरह से किसी की इमेज तबाह करना गलत है. ऐसे आरोप लगने के बाद भी इस शो में आपको जगह मिल गई. हमें ऐसे लोगों को रोकना होगा ताकि कोई और महिला दूसरी बार ऐसे झूठे आरोप किसी आदमी पर न लगा सके. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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