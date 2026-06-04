Hina Khan के 'कैंसर' को Shilpa Shinde ने बताया पब्लिसिटी स्टंट, वीडियो शेयर कर दिया हैरान कर देने वाला बयान; कहा- 'भौकना बंद...'

Shilpa Shinde Video: प्रोड्यूसर संजय कोहली पर झूठे आरोप कबूलने के बाद शिल्पा शिंदे और हिना खान के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. हिना के बयान पर अब शिल्पा ने पलटवार किया है.

हिना खान के बयान पर शिल्पा शिंदे का पलटवार

Shilpa Shinde Indirect Dig At Hina Khan: 'भाबीजी घर पर हैं' (Bhabiji Ghar Par Hain) फेम एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) इन दिनों अपने कंफेशन को लेकर चर्चा में आ गई हैं. कुछ दिन पहले एक्ट्रेस ने सालों पहले 'भाबीजी घर पर हैं' के प्रोड्यूसर संजय कोहली (Sanjay Kohli) पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. वहीं अब इस पर उन्होंने हैरान करने वाला बयान देते हुए कहा था कि, उन्होंने प्रोड्यूसर पर झुठा आरोप लगाया था, जिसपर हिना खान (Hina Khan) ने रिएक्टर करते हुए एक्ट्रेस को लेकर तंज कसा था, जिसपर अब शिल्पा शिंदे ने पलटवार किया है.

'पब्लिलिटी पाने के लिए आपकी बीमारियां हैं'

शिल्पा शिंदे का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि, 'लोग मेरे नाम पर पब्लिसिटी पाना कब बंद करेंगे.' उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, 'चलती ट्रेन में मत चढ़िए, आपको चोट लगेगी. पब्लिसिटी पाने के लिए आप लोगों के पास अपनी बीमारियां हैं, घर के लोगों की जो डेढ हुई है वो हैं, तो आपको क्यों शिल्पा शिंदे चाहिए? आप ऑलरेडी बहुत पब्लिश हो.'

'सबूत दिखा दिए तो नफरत हो जाएगी'

शिल्पा ने आगे कहा कि, 'गड़े मुर्दे मत उखाड़िए क्योंकि, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ोगे तो मैं जिंदा हूं फिर मैं ऐसे सबूत दूंगी कि ना चाहते हुए भी आपको उस इंसान से नफरत हो जाएगी इसलिए मुझे मत छेड़िए. सबसे बड़ी बात कि, जिन चीजों के बारे में आपको नहीं पता उनके बारे में आप भौकना बंद कीजिए. उस वक्त अगर साथ दिया होता तो, आज ये नौबत नहीं आती. 9 साल के बाद हमने काम कर लिया, मुझे किसी ने नहीं कहा बोलने के लिए लेकिन मैं एक लड़की के पिता और उसके पति के लिए खड़ी हूं. क्योंकि मैंने झूठ बोला था. मैं अपने दिल पर झूठ लेकर नहीं जी सकती अगर उस वक्त मैंने उन्हें अरेस्ट किया होता तो आज मैं खुद अरेस्ट हो जाती कि, मेरी गलती है मुझे दे दो, लेकिन मैंने वो क्यों किया शाम, दाम, दंड, भेंद पढ़िए है अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो...महाभारत देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो सबने सब देखा है, लेकिन शिल्पा शिंदे की पीछे बस कुत्तों की तरह भौकना है.'

'सच बोलने के लिए किसी के बाप से नहीं डरती'

इस दौरान उन्होंने 'भाबीजी घर पर हैं' वापसी के दौरान एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे को रिप्लेस करने को लेकर भी बात की. एक्ट्रेस ने कहा, 'उस वक्त भी मैंने शुभांगी अत्रे के बारे में क्या कहा उसे तोड़-मरोड़ कर दिखाया कि, मैंने एक्ट्रेस के ऊपर स्टेमेंट दिया. क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझसे आप लोगों को क्या चाहिए मुझे शांति से जीते हुए क्यों नहीं देख सकते? मैंने सच बोला है और सच के लिए मैं किसी के बाप से नहीं डरती जिसको जो भौकना है भौकिए.'

'मैं बेल लेकर घर के अंदर आई हूं'

एक्ट्रेस ने अपने वीडियो में 'बिग बॉस' का जिक्र करते हुए कहा, 'बिग बॉस में मेरे बारे में बोला गया था कि मैं बेल लेकर घर के अंदर आई हूं. उस समय मैं किस दौर से गुजरी हूं वो सिर्फ मैं जानती हूं.' वहीं वीडियो के आखिर में उन्होंने कहा कि, जहां कई लोगों ने सच बोलने के लिए उनकी तारीफ की है, वहीं कुछ घटिया लोग लगातार उनका विरोध कर रहे हैं. शिल्पा शिंदे के इस बयान को हिना खान की तरफ इशारा माना जा रहा है, क्योंकि एक्ट्रेस का ये वीडियो उस वक्त आया है, जब हिना ने शिल्पा द्वारा अपने झूठे आरोप को स्वीकार करने पर तंज कसते हुए एक पोस्ट शेयर किया था.

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शिल्पा शिंदे के खुलासे को हिना ने बताया था शर्मनाक

दरअसल, शिल्पा शिंदे के हैरान करने वाले खुलासे के बाद जब हिना खान ने इंस्टा स्टोरी पर एक बेहद सख्त पोस्ट शेयर किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था, 'हां, किसी विवाद को जीतने के लिए किसी की इमेज खराब करने के लिए अपने जेंडर का इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…