The 50 के 'लॉयन' के चेहरे से उठा पर्दा? शो से बाहर आते ही Shiv Thakare ने खोला सबसे बड़ा राज!

The 50 के शुरुआत से ही इसमें 'लॉयन' के मुखौटे के पीछे छिपे शख्स के बारे में जानने के लिए लोग एक्साइटेड है. शो शुरू होने से लेकर अब तक कई नाम सामने आए, लेकिन अब इस राज से पर्दा 'द 50' कंटेस्टेंट शिव ठाकरे ने उठाया है.

Who is The 50 Lion?: कलर्स टीवी और जीयो-हॉटस्टार के सबसे चर्चित और बड़े रियलिटी शो 'द 50' (The 50) के शुरू होने के पहले से ही शो का 'लॉयन' (Who is The 50 Lion?) चर्चा में रहा है. हर किसी की जुबान पर यही था कि आखिर घर के सभी कंटेस्टेंट्स पर धौंस जताने वाले सीक्रेट 'लॉयन' के मास्क के पीछे कौन है, जो 'द 50' (The 50) के खिलाड़ियों को कंट्रोल कर रहा है. हालांकि अब इस राज से पर्दा उठ चुका है, हाल ही में घर से बेघर हुए शिव ठाकरे (Shiv Thakare) ने बताया कि रहस्यमयी शेर के मुखौटे के पीछे कौन सा शख्स छुपा हुआ है?

जैसे-जैसे शो अपने फाइनल की तरफ बढ़ रहा है वैसे-वैसे शो से एक-एक करके कंटेस्टेंट्स घर से बेघर हो रहे है. रजत दलाल के बाद अब 'बिग बॉस मराठी सीजन 2' विनर और 'बिग बॉस 16' के फर्स्ट रनरअप रहे शिव ठाकरे की 'द 50' से विदाई हो गई है. वहीं, घर से बाहर आते ही रियलिटी शो स्टार शिव ठाकरे (Shiv Thakare Video) ने 'द 50' के 'सीक्रेट शेर' के पीछे छुपे शख्स से पर्दा उठा दिया है.

कौन है Lion?

घर से बाहर आते ही शिव ठाकरे (Shiv Thakare) का सामना बाहर मौजूद पैपाराजी से होता है, जहां वो उनसे कई सवाल पूछते है, जिसमें एक सवाल 'द 50' के 'लॉयन' को लेकर भी था. पैप्स रियलिटी स्टार से पूछते हैं, 'लॉयन कौन है भाई'? इस पर शिव कहते हैं, ''लॉयन' मेरे पहचान के ही हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि, बाहर जाकर नाम मत लेना. 'फॉक्सी' और 'लॉयन' ये सब पहचान के लोग हैं. पर मैं बता नहीं पाऊंगा थोड़ा पर्सनल है सॉरी...'

View this post on Instagram A post shared by Filmygalaxy (@filmygalaxy)

बेघर होने से पहले शिव ने पूरे किए थे ये दो टास्क

शिव ठाकरे का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं घर से बाहर जाने से पहले शो 'द 50' के होस्ट ने शिव ठाकरे के लिए एक स्पेशल डेट अरेंज की थी, जिसमें उन्हें कुछ टास्क दिए गए थे. इस टास्क में उन्हें नागालैंड की सबसे तीखी मिर्च खानी थी. इसके बाद एक और तीखा सॉस भी पीना था. शिव ठाकरे ने ये दोनों टास्क पूरे किए थे, लेकिन बाद में उनकी हालत काफी खराब हो गई थी, जिससे बाकी के घर वाले परेशान हो गए थे.

Shiv's date… par yeh wali thodi teekhi hai ?️? Dekhiye #The50 ka naya episode, har roz raat 9 baje @JioHotstar par aur 10:30 baje #ColorsTv par pic.twitter.com/t9BC4ngpHc — JioHotstar Reality (@HotstarReality) February 22, 2026

कब होगा The 50 शो का ग्रैंड फिनाले?

वहीं अगर बात करें शो के ग्रैंड फिनाले की, तो शो के निर्माण से जुड़े सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक, 19 फरवरी 2026 को मुंबई में इसके ग्रैंड फिनाले की शूटिंग पूरी कर ली गई है. हालांकि, इसके ये टीवी पर 22 मार्च को टेलीकास्ट किया जाएगा और इसी दिन शो के विनर की अनाउंसमेंट होगी.

