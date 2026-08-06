google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • TV
  • ‘नाम बदल लूंगी अगर...’ दुश्मनी छोड़ एक साथ नाचती नजर आईं शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा, सोशल मीडिया पर...

‘नाम बदल लूंगी अगर...’ दुश्मनी छोड़ एक साथ नाचती नजर आईं शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

'लॉकअप 2' के अंदर एक-दूसरे की कट्टर दुश्मन रहीं श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी ने एकता कपूर की सक्सेस पार्टी में अपनी सारी पुरानी कड़वाहट भुला दी. दोनों ने पार्टी में धमाकेदार डांस किया.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: August 6, 2026 12:37 PM IST
‘नाम बदल लूंगी अगर...’ दुश्मनी छोड़ एक साथ नाचती नजर आईं शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

नाचती नजर आईं शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा

टेलीविजन के चर्चित रियलिटी शो ‘लॉकअप सीजन 2’ के किस्से और कंटेस्टेंट्स के बीच की केमिस्ट्री अभी भी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है. शो के अंदर जहां एक तरफ तीखी नोकझोंक और जबरदस्त तनातनी देखने को मिली थी, वहीं शो के खत्म होने के बाद का नजारा इसके बिल्कुल उलट नजर आया. कभी एक-दूसरे की जानी दुश्मन बनीं श्रेया कालरा और लोकप्रिय टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने शो के बाद अपनी सारी पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़ दिया. एकता कपूर की तरफ से रखी गई ग्रैंड सक्सेस पार्टी में इन दोनों एक्ट्रेस ने अपने गिले-शिकवे भुलाकर एक ऐसा शानदार अंदाज दिखाया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया.

गोविंदा के गाने पर किया डांस

शो की निर्माता और क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से इस शानदार सेलिब्रेशन का एक बहुत ही प्यारा और मजेदार वीडियो शेयर किया है, जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. इस वायरल वीडियो में विनर श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी गोविंदा और रवीना टंडन के सुपरहिट और आइकॉनिक गाने ‘चलो इश्क लड़ाए’ पर खुलकर थिरकती हुई नजर आ रही हैं. दोनों का यह एनर्जेटिक और मस्ती भरा डांस देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कुछ ही दिन पहले ये दोनों एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी थीं. इस पार्टी में 'लॉकअप 2' के बाकी तमाम कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुईं, जिन्होंने इस जश्न की रौनक को चार चांद लगा दिए.

श्रेया कालरा की जीत पर खुशी से झूमीं Shilpa Shinde, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात
Also Read

श्रेया कालरा की जीत पर खुशी से झूमीं Shilpa Shinde, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कही दिल की बात

शो के अंदर की वह तीखी तकरार

अगर आपको शो के दिन याद हों, तो श्रेया और शिवांगी के बीच का रिश्ता काफी खराब था. खेल के दौरान दोनों के बीच इतनी गहरी खटास आ चुकी थी कि एक मौके पर शिवांगी जोशी ने गुस्से में आकर श्रेया को एक कड़ा चैलेंज दे डाला था. शिवांगी ने तंज कसते हुए कहा था कि अगर श्रेया कालरा इस शो की ट्रॉफी अपने नाम कर लेती हैं, तो वह अपना नाम ही बदल लेंगी. इस पर श्रेया ने भी बिना डरे तुरंत जवाब दिया था कि ठीक है, फिर आप सोच लीजिए कि आपको नया नाम क्या रखना है. फिनाले के करीब आते-आते यह मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक और कांटे की टक्कर का बन गया था, खासकर तब जब श्रेया ने अपने एक खास एडवांटेज का इस्तेमाल कर शिवांगी को बाहर करने का दांव चला था.

हालांकि, उस वक्त कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब हर्षद चोपड़ा ने एंट्री मारी. हर्षद पहले ही फाइनलिस्ट बन चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को खेल से बाहर कर दिया और शिवांगी को बचाकर सीधे फिनाले में पहुंचा दिया. हर्षद के इस बड़े फैसले ने सबको चौंका दिया था और सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चा भी हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए मसीहा बने सलमान खान, पीड़ितों के लिए बनवाएंगे 500 आशियाने

Next Story

असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए मसीहा बने सलमान खान, पीड़ितों के लिए बनवाएंगे 500 आशियाने