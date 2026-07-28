YRKKH Twist: शिवानी की मृत्यु पूजा में गायब हुई तस्वीर, क्या अरमान और अभिरा के परिवार पर मंडरा रहा है कोई खतरा?

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में शिवानी की मृत्यु पूजा के दौरान रोहित की तस्वीर गायब होने से भारी ड्रामा देखने को मिलेगा. इसके साथ मुक्ती के घर छोड़ने के फैसले से पोद्दार परिवार में एक बार फिर कोहराम मच जाएगा.

अभिरा के परिवार पर मंडरा रहा है कोई खतरा?

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त इमोशनल ड्रामा और कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं. अभिरा को ऐसा महसूस होने लगता है कि वह प्रेग्नेंट है. यह विचार आते ही वह अंदर से काफी घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या वह और अरमान इस समय एक और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं. एक तरफ जहां अभिरा इस निजी उलझन से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरा पोद्दार परिवार दिशा की 'बेबी पूजा' की तैयारियों में जोर-शोर से जुटा हुआ है. यह बेहद खुशियों भरा अवसर होना चाहिए था, लेकिन इस आयोजन के साथ कई परेशानियां भी जुड़ी हुई हैं.

बेबी पूजा में होगा बवाल?

परिवार के सदस्यों के मन में इस बात का डर सता रहा है कि इस समारोह में दामयंती बुआ शामिल होने वाली हैं, जिनका गुस्सा सभी जानते हैं. दूसरी ओर, दिशा खुद भी काफी डरी हुई है क्योंकि उसने एक डरावना सपना देखा था, जिसमें इस पूजा के दौरान परिवार में एक बहुत बड़ा झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है. अपने इसी डर के साए में दिशा यह फैसला करती है कि वह बुआजी को घर के अंदर आने से ही रोक देगी. लेकिन तभी अभिरा आगे आती है और दिशा को समझाती है कि डरकर भागने से समस्या हल नहीं होगी. अभिरा उसे आश्वस्त करती है कि अगर कोई भी मुसीबत आती है, तो पूरा परिवार मिलकर उसका सामना करेगा.

मृत्यु पूजा में होगी अनहोनी

कहानी में ड्रामा तब और अधिक गहरा जाता है जब एक तरफ जहां बच्चे के आगमन की खुशियों की पूजा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभिरा को शिवानी की मृत्यु पूजा भी पूरी करनी पड़ती है. इस रस्म में मायरा और दादीसा भी उनके साथ शामिल होती हैं. लेकिन इस गंभीर माहौल में हंगामा तब मच जाता है जब सभी की नजरें शिवानी की तस्वीर के साथ रखे जाने वाले रोहित के फोटो पर पड़ती हैं और वह तस्वीर वहां से गायब मिलती है. रोहित की तस्वीर का इस तरह अचानक गायब होना पूरा परिवार चिंता, भ्रम और तनाव में आ जाता है.

इतना ही नहीं, परिवार की ये मुश्किलें अभी थमी भी नहीं होती हैं कि मुक्ती और मायरा के बीच चल रहा पुराना विवाद एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेता है. दोनों के बीच की तनातनी इतनी बढ़ जाती है कि मुक्ती का दिल बुरी तरह टूट जाता है. निराशा और गुस्से में आकर मुक्ती घर छोड़कर हमेशा के लिए जाने का बड़ा फैसला ले लेती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.