दीपिका कक्कड़ के बर्थडे पर शोएब इब्राहिम ने खुद बनाया केक, रोमांटिक नोट लिखकर जताया बेइंतहा प्यार

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के जन्मदिन को उनके पति शोएब इब्राहिम ने बेहद खास बना दिया. शोएब ने अपने हाथों से खजूर का केक बेक किया और सोशल मीडिया पर एक प्यारा नोट लिखकर अपनी पत्नी पर प्यारा लुटाया.

शोएब इब्राहिम ने खुद बनाया केक

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने हाल ही में अपना जन्मदिन बेहद धूमधाम के साथ मनाया. अपनी बेहतरीन एक्टिंग और स्वभाव से घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाली दीपिका के लिए यह जन्मदिन बेहद खास रहा. सोशल मीडिया से लेकर उनके चाहने वाले फैंस और टीवी इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दीं. हालांकि, इस खास दिन पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी, तो वह उनके पति और एक्टर शोएब इब्राहिम थे. शोएब ने अपनी पत्नी के इस खास दिन को और अधिक यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने प्यार का इजहार करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया.

शोएब ने खुद अपने हाथों से बनाया खजूर का केक

दीपिका कक्कड़ के जन्मदिन के मौके पर शोएब इब्राहिम ने अपने एक नए व्लॉग के जरिए फैंस को इस सेलिब्रेशन की झलक दिखाई. वीडियो में यह साफ देखा गया कि शोएब ने अपनी पत्नी के लिए किसी बाहर की बेकरी से केक मंगाने के बजाय अपने ही हाथों से स्पेशल खजूर का केक तैयार किया. पति द्वारा की गई इस प्यारी सी मेहनत को देखकर दीपिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. इसके अलावा, उनके छोटे बेटे रुहान ने भी अपनी मां के जन्मदिन के लिए अपने नन्हे हाथों से एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड तैयार किया था, जिसे देखकर दीपिका का दिल पिघल गया. सामने आई तस्वीरों में दीपिका बेहद प्यारे अंदाज में शोएब के बनाए हुए केक को काटती हुई नजर आ रही हैं.

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दिल को छू लेने वाला नोट

केक बनाने के साथ शोएब इब्राहिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दीपिका के लिए एक बेहद इमोशनल और प्यारा सा नोट भी शेयर किया. उन्होंने दीपिका को अपनी जिंदगी का 'फाइटर' बताते हुए लिखा, ‘जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं फाइटर. तुमने मुझे यह सिखाया है कि असली हिम्मत कभी हार न मानने के जज्बे में छिपी होती है. आज इस खास दिन पर मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह तुम्हें लंबी और सेहतमंद जिंदगी बख्शे. बाकी तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, उसे मैं पूरी शिद्दत से निभाऊंगा.’

शोएब के इस रोमांटिक और केयरिंग पोस्ट पर खुद दीपिका कक्कड़ भी तुरंत रिएक्ट किए बिना नहीं रह सकीं. उन्होंने प्यार भरा जवाब देते हुए लिखा, ‘तुम्हारा साथ होना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. तुम्हारा यह बेशकीमती प्यार मुझे हर गुजरते दिन के साथ और अधिक मजबूत बनाता है.’ शोएब की इस खूबसूरत पोस्ट को सोशल मीडिया पर फैंस का जबरदस्त प्यार मिला, और कुछ ही घंटों में इस पर एक लाख से ज्यादा लाइक्स आ गए. फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में दीपिका को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए इस कपल की जोड़ी की जमकर तारीफ की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.