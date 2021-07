Shoaib Ibrahim के पिता हुए ICU में भर्ती, Dipika Kakar ने तुरंत फैंस से कही ये बात Dipika Kakar asks fans for prayers as Shoaib Ibrahim's father admitted in ICU after suffering brain stroke: दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। शोएब के पिता इस समय आईसीयू में भर्ती हैं।