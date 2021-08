Fans think Pawandeep Rajan is not right choice for Indian Idol 12 Winner title: सोनी टीवी का सुपरहिट शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) बीती 15 अगस्त खत्म हो गया और दर्शकों को पवनदीप राजन के रूप में विजेता मिल गया। पवनदीप राजन को पूरे सीजन में खूब प्यार मिला, जो फिनाले एपिसोड तक जारी रहा। पवनदीप राजन के विजेता बनने के बाद दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वो लोग लगातार ट्विटर के जरिए पवनदीप राजन को बधाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें यह लगता है कि पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर बनने के हकदार नहीं थे। Also Read - Indian Idol 12 से फ्री होते ही रोमांटिक हुए Aditya Narayan, Shweta Agarwal संग मालदीव में लिया कैंडल लाइट डिनर का मजा

जी हां, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। पवनदीप राजन के विजेता बनने के बाद हमने एक पोल किया था, जिसमें बॉलीवुड लाइफ के रीडर्स को बताना था कि वो पवनदीप राजन के विजेता बनने से खुश हैं या नहीं? आपको जानकर हैरानी होगी कि 53% लोगों ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि पवनदीप राजन को विजेता बनना चाहिए था। उनकी जगह कोई और विजेता बनता, जो ज्यादा बेहतर होता। केवल 47% लोगों ने माना है कि पवनदीप राजन विजेता बनने के हकदार थे।

हमारे रीडर्स ने जिस तरह से वोटिंग की है, वो काफी चौंकाने वाली है क्योंकि फिनाले के दिन पवनदीप राजन को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। पहले पायदान पर रहे पवनदीप राजन के बाद अरुणिता कांजीलाल और सायली कांबले थीं। इन दोनों को भी दर्शकों ने प्यार दिया लेकिन पवनदीप राजन जितना नहीं।

वैसे आपको बता दें कि फिनाले के बाद पवनदीप राजन घर पर आराम कर रहे हैं। वो अरुणिता कांजीलाल के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। खबरों की मानें तो दोनों जल्द ही केदारनाथ के लिए निकल सकते हैं। इसके साथ-साथ दोनों एक ही बिल्डिंग में घर लेने की सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि शो के दौरान हुई दोस्ती धीरे-धीरे नजदीकियों में बदल रही है।